Bahia vence Vitória de virada pela Copa do Nordeste e se classifica com antecedência para as quartas de final

O Bahia bateu o Vitória pela 6ª rodada da Copa do Nordeste 2024, na noite desta quarta-feira (20), na Fonte Nova, em Salvador. O Tricolor de Aço teve que buscar a virada, após sair atrás na partida, e venceu por 2x1.

Com a vitória, o Bahia se isolou na liderança do Grupo B da competição, com 15 pontos. O segundo colocado, o Fortaleza, que foi derrotado pelo Ceará por 1x0 nesta rodada, vem em segundo com apenas 8 pontos.

Com isso, o Bahia já está classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste 2024 e como o líder do grupo, não podendo ser mais alcançado.

Isso porque faltam apenas duas rodadas. Mesmo se o Bahia perdesse suas duas partidas e o Fortaleza vencesse as suas duas, não chegaria ao mesmo número de pontos.

Como foi o jogo?

Primeiro Tempo

O Vitória iniciou com ímpeto e, logo aos cinco minutos, quase inaugurou o placar em contra-ataque finalizado por PK.

No entanto, aos oito, Rezende vacilou e Alerrandro aproveitou para abrir o placar com um golaço no ângulo.

O Bahia reagiu e, aos 34 minutos, Jean Lucas empatou após belo passe de Everton Ribeiro. O gol deu confiança ao Tricolor, que dominou o restante da etapa.

Segundo Tempo

O Bahia voltou melhor e, nos primeiros cinco minutos, teve duas chances de marcar: em cruzamento de Gilberto e em finalização de Thaciano, que desperdiçou na frente do gol.

O Vitória também era perigoso e respondia com Matheusinho e Osvaldo. A partida ficou ainda mais emocionante com a expulsão de Mateus Gonçalves, do Vitória, aos 17 minutos do segundo tempo.

Com um jogador a mais, o Bahia pressionou em busca da vitória. Thaciano teve chances de ampliar, mas não conseguiu converter.

O Vitória, mesmo com um a menos, lutou até o fim e rondou a área do rival em busca do empate.

No final, o Tricolor segurou o resultado e conquistou uma importante vitória no clássico.

