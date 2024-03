Após estrear com gol contra o Sport, Sousa é apresentado oficialmente pelo Náutico: "felicidade imensa vestir a camisa desse clube"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O volante Sousa e o atacante Cléo Silva foram apresentados oficialmente pelo Náutico. Apesar da apresentação oficial ter sido realizada só nesta quinta-feira (21), os atletas já tinham entrado em campo pelo Timbu, no Clássico dos Clássicos válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.



Inclusive, um dos gols da partida foi marcado pelo volante Sousa. Na apresentação, ele falou sobre a estreia, o gol marcado e o orgulho de vestir a camisa do alvirrubro pernambucano.

“Feliz pela estreia, feliz pelo gol também e poder ter marcado pela primeira vez com a camisa do Náutico, creio que diante de tudo isso, é uma felicidade imensa de estar podendo vestir a camisa desse clube em um jogo difícil que a gente sabia da importância que tinha e eu só tenho a agradecer a Deus pelo desempenho”, comentou o atleta.

Leia Também Com gol nos acréscimos, Náutico arranca empate do Sport na Copa do Nordeste

O gol de Sousa abriu o placar do jogo, aos 28 minutos do primeiro tempo. O lance foi marcado por uma lambança proporcionada pelo goleiro e um dos meias do Sport.

“A gente já tinha treinado aqui como fazer uma pressão na saída de bola e sabíamos que o Sport tentaria aquela jogada pela característica deles, o goleiro tocou no volante deles de maneira meio mascada e eu por ser volante sei que é uma bola difícil, quando eu vi a bola parando e vi o goleiro fora do gol, pensei apenas em chutar ali e fui muito feliz”, explicou Sousa.

Sport 2x2 Náutico - Melhores Momentos - Copa do Nordeste

Cléo Silva, por sua vez, comentou sobre o curto período de tempo entre a contratação e a estreia. Isso porque os jogadores foram oficializados na segunda-feira e já entraram em campo na quarta.

“Nunca aconteceu, profissionalmente falando, porém, estávamos vindo em atividade e não foi surpresa para a gente, fizemos dois treinos e estávamos preparados, mas se tratando de um clássico se requer mais atenção mais tranquilidade, mesmo não treinando devidamente com o grupo tínhamos ciência de que estávamos preparados para fazer o jogo da melhor maneira possível”, afirmou o jogador.

Outras contratações

Além de Sousa e Cléo, o Náutico oficializou mais dois reforços: o atacante Gustavo Maia e o meia Thiago Lopes, que tem passagem pelo futebol pernambucano com a camisa do Sport.

Os jogadores podem reforçar o Timbu para sequência da Copa do Nordeste e Série C, mas não poderão atuar nas finais do Campeonato Pernambucano. Isso porque a janela para inscrição de novos atletas no Estadual já foi encerrada.