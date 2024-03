Destaque no início da temporada, Thiaguinho deixa o Santa Cruz após fim de empréstimo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após se destacar no início da temporada com a camisa tricolor, Thiaguinho foi mais um a se despedir do Santa Cruz. Diferente do técnico Itamar Schülle, que saiu por empréstimo ao Retrô, o atacante parte sem previsão de retorno ao Arruda.

Isso porque Thiaguinho estava emprestado à Cobra Coral pela Jacuipense, que detém seus direitos federativos. Inclusive, o jogador já voltou as dependências do clube da Bahia.

A equipe baiana se prepara para a disputa da Série D, a partir de abril.

Thiaguinho foi o primeiro a ter sua rescisão de contrato publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O jogador foi um dos artilheiros da curta temporada da Cobra Coral em 2024, que se encerrou nesse mês de março. O atleta marcou quatro gols, assim como o centroavante Pedro Bortoluzo.