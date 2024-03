Santa Cruz: Itamar Schülle fecha com Retrô, mas deixa retorno encaminhado; veja bastidores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O técnico Itamar Schülle é o novo técnico do Retrô. Ele acertou a saída do Santa Cruz para fechar com a Fênix. Porém, deixou o retorno encaminhado para o Tricolor do Arruda no fim desta temporada. A informação foi divulgada pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal.

O contrato entre Itamar Schülle e o Retrô vai até o fim da Série D do Campeonato Brasileiro. O retorno ao Santa Cruz para comandar o time coral na pré-temporada de 2025 foi uma exigência do próprio técnico.

Dentro desse cenário, Itamar Schülle vai rescindir o contrato com o Santa Cruz, assinar com o Retrô e também acertar um pré-contrato com o Tricolor do Arruda para a temporada 2025. Tudo foi acertado em comum acordo entre as partes.

Itamar chega para substituir Roberto Fernandes, que foi demitido do Retrô após eliminação para o Náutico no Pernambucano.

Em 2025, o Santa Cruz terá no calendário o Campeonato Pernambucano, as Eliminatórias da Copa do Nordeste e a Série D do Campeonato Brasileiro. Essa última competição, por sinal, a vaga foi garantida no Estadual deste ano.

Eliminado do Pernambucano, o Santa Cruz não tem mais competição para disputar em 2024 com o time de futebol profissional. Assim, a gestão do presidente Bruno Rodrigues começou a planejar um corte de 90% nos custos do clube até o início da pré-temporada de 2025 entre novembro e dezembro.

Mais devem deixar o Santa Cruz

Outros que devem deixar o Arruda para acertar com o Retrô é o gerente de futebol Francisco Sales e o zagueiro Paulo Cesar, que pertence ao CSA e está emprestado ao Santa Cruz.

O lateral Toty também desperta o interesse da Fênix, mas já expressou a vontade de renovar com o tricolor e, além disso, é desejado também por clubes das séries C e B.

Uma possibilidade é a renovação de Toty com o Santa Cruz com o empréstimo à Fênix até o fim de 2024, o que deve acontecer com alguns outros jogadores do elenco, sem contrato para 2025, se a Cobra Coral tiver sucesso em suas renovações.