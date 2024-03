Mais um brasileiro na NBA! Conheça Mãozinha Pereira, novo reforço do Memphis Grizzlies

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ala-pivô se junta a Gui Santos, do Warriors, como únicos brasileiros na maior liga de basquete do mundo.

O Brasil ainda mais representado na NBA: segundo a ESPN americana, o jogador João Marcello Cardoso Pereira assinou contrato de dez dias com o Memphis Grizzlies, 13º colocado da Conferência Oeste na temporada regular 2023/24.

Conhecido como Mãozinha, o ala-pivô de 23 anos estava atuando na G League, representando o México City Capitanes. Na competição, vinha com médias de 10.8 pontos e 8.8 rebotes em 24 jogos disputados.

Natural do Rio de Janeiro, Mãozinha disputou a NBB pela terceira e última vez em 2022/23, sendo sua primeira pelo Corinthians. Teve passagens pelo Pinheiros e Fortaleza Basquete Cearense antes de se juntar ao Timão.

A equipe de Memphis tem buscado alternativas para suprir a grande quantidade de desfalques. São simplesmente onze lesionados, incluindo nomes importantes como Derrick Rose, Marcus Smart e a estrela do time Ja Morant, fora desde o início de fevereiro.

A estreia de Mãozinha já contou com o primeiro encontro de brasileiros na NBA desde a temporada de 2016/17. Nesta quarta-feira (20), o carioca enfrentou o Golden State Warriors, de Gui Santos.

O confronto terminou com vitória expressiva do Warriors, sob o placar de 137 a 116. Com isso, o Grizzlies enfrenta sua quarta derrota consecutiva.

