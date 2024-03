NBA: Draymond Green revela estar irritado com LeBron James; entenda o motivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Apesar de bons amigos fora das quadras, o pivô do Warriors expõe motivo de chateação com LeBron

Draymond Green e LeBron James, astros da NBA, compartilham de uma boa amizade fora das disputas em quadra, repleta de elogios. Porém, o jogador do Warriors confessou que não está muito feliz com o camisa 23 do Lakers, e o motivo não tem relação com a bola laranja.

A razão da chateação foi a estreia do novo podcast Mind the Game, parceria entre LeBron e JJ Redick. O primeiro episódio foi lançado nesta terça-feira (19/03) na plataforma Apple Podcast. Segundo a própria descrição do programa, o projeto é "uma entrada nas consagradas mentes de basquete de LeBron James e JJ Redick".

O veterano do Golden State, em seu próprio podcast The Draymond Green Show, demonstrou vontade de assistir ao projeto do parceiro, mas admitiu estar chateado por seu amigo nunca ter dado as caras em seu programa.

“Devo dizer, estou um pouco chateado que LeBron está indo para o podcast e ele ainda não esteve no The Draymond Green Show. Quando é algo seu, você meio que não pode dizer nada. Então, acho que vou viver com isso por enquanto", desabafou Green.

No lançamento de Mind the Game, o principal tema de debate entre Redick e LeBron foi outro nome de peso da liga: Stephen Curry. Elogios não faltaram para o camisa 30 do Warriors, que ganhou três títulos contra o maior pontuador da história.

“Amo Stephen. Em termos de influência, desde que eu comecei a ver o jogo, ele é o mais influente. A gente sabe o que Michael Jordan fez pelo jogo, mas Steph e Allen Iverson são os mais influentes. Eles são caras de 1,90m, 1,92m, onde as crianças podem sonhar em ser. Nunca foram hypados, sempre foram ‘pequenos’. E eles desafiaram a lógica”, disparou a lenda do Lakers.

