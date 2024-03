Robinho pode reduzir dois dias de pena por semana; entenda lei

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Preso na última quinta-feira (21), o ex-jogador Robinho pode ter sua pena reduzida na prisão com o passar dos meses. Além da pena dele poder progredir para o regime semi-aberto a partir de 3 anos e meio de cumprimento em regime fechado.

Isso porque, segundo o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o condenado pode estudar e trabalhar na academia para a remissão da pena total, impactando no tempo mínimo que ele deve cumprir no regime fechado - que é de 40% da pena total, ainda de acordo com a mesma lei.

O condenado "desconta" um dia de pena a cada 12h de estudo - divididas em, ao menos, três dias. O mesmo acontece para cada três dias de trabalho. Ou seja, em uma semana, o condenado pode reduzir até dois dias de pena.

Robinho foi detido em Santos, após a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) votar a favor que ele cumpra a pena de nove anos por estupro coletivo, a partir de condenação na Itália.

O ex-jogador foi preso na última quinta-feira, mas transferido para a Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo, na madrugada da sexta-feira (22). Ele está em uma cela isolada e deve ficar cerca de 20 dias separado de outros presos.

O local é conhecido como 'presídio dos famosos', por ter encarcerado criminosos como Alexandre Nardoni, Gil Rugai, Lindemberg Alves, Edinho (filho de Pelé) entre outros envolvidos em casos de grande repercussão nacional.