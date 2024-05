Vasco: Ramon Diaz é demitido e clube define substituto; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após sequência de resultados negativos, o técnico Ramon Díaz teve a demissão comunicada pelo Vasco. O estopim foi a goleada sofrida diante do Criciúma, por 4 a 0, na tarde deste sábado (27). Além do treinador, Emiliano Díaz - filho e assistente técnico de Ramon - também foi demitido.

Em comunicado, o Vasco da Gama informou que Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, irá substituir o treinador de forma interina.

Ramón e Emiliano Díaz chegaram ao vasco em julho de 2023 com a missão de tirar o Vasco da zona de rebaixamento da Série A do ano passado. Com a missão cumprida, o técnico ganhou o carinho da torcida Cruzmaltina.

Mas o clima acabou mudando após amargar a eliminação para o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca. No Brasileirão deste ano, o Vasco venceu o Grêmio na estreia, mas acabou sendo derrotado pelo Bragantino, Fluminense e Criciúma, respectivamente.

Ramón Díaz esteve à frente do Vasco em 41 partidas. Foram 15 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, com um aproveitamento de 50%.