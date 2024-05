Sport x Atlético-MG: Soso elogia compatriota Milito e pede foco nas virtudes do Galo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O técnico Mariano Soso vai encontrar um velho conhecido no jogo do Sport contra o Atlético-MG, nesta terça-feira (30), em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Trata-se do também argentino e treinador Gabriel Milito, que assumiu recentemente o comando do Galo. Na última entrevista coletiva, Soso frisou que conhece metodologia do adversário e compatriota.

"Os times do Gabriel Milito possuem um estilo claro de jogo. Temos consciência que vamos enfrentar um adversário de qualidade, que em um tempo curto com o treinador, já alcançou regularidade de produção em termos de jogo e resultado", comentou.



O comandante do Leão ainda pediu um foco nas virtudes do Galo. Além disso, revelou que já teve a oportunidade de trocar ideias com Milito sobre futebol.

"Acho que será um confronto contra uma equipe muito bem trabalhada. Tive a possibilidade de conversar sobre futebol em outro momento com o Milito, que é alguém muito qualificado", disse Soso.

"Temos que colocar o foco de atenção nas nossas virtudes e ter a capacidade de poder neutralizar os pontos fortes do adversário", completou.

Sport deve ter desfalques contra Atlético-MG



O meia Alan Ruiz e o atacante Barletta devem seguir fora do Sport para o jogo contra o Atlético-MG. Eles estão com dores musculares nas respectivas coxa. Ambos não participaram do último jogo: a vitória sobre o Vila Nova pela Série B.

Vale mais que a classificação

Além da classificação para as oitavas de final, o Leão tem a chance de faturar a premiação de R$ 3,465 milhões. Levando em consideração que ainda disputa o título da Copa do Nordeste, o time rubro-negro tem a chance de conquistar um grande aporte financeiro na temporada.

Sport x Atlético-MG se enfrentam em jogos de ida e volta. O primeiro no próximo dia 30 de abril (terça-feira), na Arena MRV, e o segundo no dia 22 de maio (quarta-feira), na Arena de Pernambuco.

