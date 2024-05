Adversário do Sport na Copa do Brasil, Atlético-MG vive ótima fase

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Sport visita o Atlético-MG nesta terça-feira (30), pela Copa do Brasil

O Sport terá um confronto difícil pela frente, na Copa do Brasil. Em duelo válido pela terceira fase, o Leão encara o Atlético-MG nesta terça-feira (30), pela partida de ida. A bola rola na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Na vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, o Galo vive grande fase nesta primeira metade da temporada. Além de ter sido Campeão Mineiro, diante do Cruzeiro, o Atlético-MG ainda lidera seu grupo na Copa Libertadores com 100% de aproveitamento.

No Brasileirão, foram dois empates e duas vitórias em quatro rodadas, ficando atrás apenas do Botafogo, que soma três vitorias e uma derrota.

Trajetória do Leão na Copa do Brasil

Diferente do Galo, que começa a Copa do Brasil diretamente da Terceira Fase, o Sport precisou superar as duas primeiras etapas.

O Leão goleou o Trem-AP fora de casa por 4 a 0 na primeira fase. Já contra o Murici, o confronto foi mais complicado. A partida terminou empatada em 1 a 1 e foi para os pênaltis. O Sport acabou superando o clube alagoano por 5 a 4 nas penalidades.