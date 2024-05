Filho de Snoop Dogg posta foto com camisa do Sport: "manto rubro-negro"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cordell Broadus apareceu com uniforme número 1 do Leão e interagiu com a torcida

A torcida rubro-negra foi pega de surpresa, neste domingo (28), quando um dos filhos do renomado rapper Snoop Dogg apareceu no Instagram com a camisa principal do Sport.



Imagem: Cordell Broadus, um dos filhos de Snoop Dogg, com camisa do Sport - Reprodução/Internet

Por causa do compartilhamento de Cordell Broadus, houve alvoroço nas redes sociais. Tanto que os torcedores do Leão mencionaram o jovem em uma publicação e ele agradeceu o carinho.

"Boa noite só para quem abriu o Instagram e deu de cara com Cordell Broadus, filho de Snoop Dogg, vestindo o manto rubro-negro! É o Leão!", disse ao publicar um vídeo nos stories.

O modelo e estilista atualmente estuda na Universidade de Harvard, que fica nos Estados Unidos, ao lado de Eduardo Pernambuco, um dos membros da equipe de marketing do Sport.