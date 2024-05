Ronaldo Fenômeno negocia venda da SAF do Cruzeiro; saiba todos os detalhes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O empresário Pedro Lourenço negocia a compra da SAF do Cruzeiro, cujo 90% pertence à Ronaldo Fenômeno.



Segundo a apuração do Ge, restam apenas trâmites burocráticos. Se concretizada, a mudança resultará na transição administrativa e acionária.

A atual equipe da SAF permanecerá no clube por um período para facilitar a troca. Alguns membros da gestão atual podem ser mantidos após a transição.

A intenção é ter Pedro Júnior, filho de Pedro Lourenço, como uma das lideranças. Alexandre Mattos, que já pediu para sair do rival América-MG, deve ser o diretor de futebol.

Ele é amigo de Pedrinho, como o proprietário de uma grande rede de supermercados e também membro do conselho do Cruzeiro Associação, é conhecido em Belo Horizonte.

No ano de 2023, ele injetou R$ 100 milhões no Cruzeiro, com possibilidade de converter esse investimento em 20% das ações, enquanto a associação do Cruzeiro 10% e Ronaldo o restante.