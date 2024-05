Como vai ser a terceira fase da Copa do Brasil 2024? Ida e volta? Saiba o regulamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Copa do Brasil

Após o sorteio realizado na sede da CBF, no no Rio de Janeiro, chegou o momento dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2024 serem disputados dentro das quatro linhas.

Agora entram os clubes que disputam a Libertadores 2024, foram campeões nacionais ou regionais ano passado. É o direito adquirido pelas campanhas.

Libertadores da América: Flamengo, Grêmio, Botafogo, Palmeiras, Fluminense, Atlético-MG, São Paulo e Bragantino.

Nono no Brasileirão: Athletico-PR.

Campeão do Nordestão: Ceará.

Campeão da Copa Verde: Goiás.

Campeão da Série B 2023: Vitória.

Regulamento da Copa do Brasil

A terceira fase da Copa do Brasil 2024 terá jogos de ida e volta, disputados nas semanas de 01 e 22 de maio. Ao fim desta etapa, haverá um novo sorteio na CBF para definir as oitavas de final.

As 32 equipes foram divididas em dois potes, de acordo com a atual posição no ranking. Os times da direita fazem a segunda partida como mandante.

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Bragantino, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá.

Pote 2: Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque, Ypiranga-RS, América-RN, Amazonas, Águia de Marabá e Sousa-PB.

Não tem a regra do gol fora de casa ter peso dobrado. Portanto, em caso de igualdade na soma dos resultados, as vagas nas oitavas de final vão ser definidas nas penalidades máximas.

Jogo 1

Jogo 2

30/04 - 19h - Bahia x Criciúma



Jogo 3

01/05 - 16h - Sampaio Corrêa x Fluminense



Jogo 4

01/05 - 18h - Sousa x Red Bull Bragantino



Jogo 5

02/05 - 21h30 - Goiás x Cuiabá



Jogo 6

02/05 - 19h - Botafogo x Vitória



Jogo 7

01/05 - 19h - Fortaleza x Vasco da Gama



Jogo 8

01/05 - 21h30 - Flamengo x Amazonas



Jogo 9

02/05 - 19h30 - São Paulo x Águia de Marabá



Jogo 10

02/05 - 21h30 - Palmeiras x Botafogo-SP



Jogo 11

01/05 - 18h - Ypiranga-RS x Athletico-PR



Jogo 12

01/05 - 21h30 - Internacional x Juventude



Jogo 13

02/05 - 20h30 - CRB x Ceará



Jogo 14

01/05 - 21h30 - América-RN x Corinthians



Jogo 15

01/05 - 16h - Brusque-SC x Atlético-GO



Jogo 16

Premiação da Copa do Brasil

Os participantes, independentemente da divisão que disputam, receberam R$ 2,2 milhões. Já a classificação vale a quantia de R$ 3,4 milhões de cota.