Náutico informa saída do zagueiro Matheus Santos

Matheus Santos solicitou o desligamento do Náutico

O zagueiro Matheus Santos não faz mais parte do elenco do Náutico. O Timbu informou que o defensor solicitou o desligamento nesta quarta-feira (1). Ele chegou no clube alvirrubro ainda em novembro de 2023, mas não recebeu muitas oportunidades.



Matheus Santos era o reserva imediato do capitão e titular Rafael Vaz. Porém, só realizou quatro partidas, todas elas sob o comando do ex-técnico Alan Aal. Com Mazola Júnior, não chegou a jogar.

Dessa maneira, o agora ex-zagueiro do Náutico deve reforçar um concorrente da Série C do Campeonato Brasileiro. Nos bastidores, a informação que circula é que ele será anunciado pelo CSA.

No elenco, o Timbu conta para a zaga com Rafael Vaz, Joécio e Guilherme Matos, além do recém-contratado Marco Carvalho. Esse último chegou para atuar na cabeça de área, porém, jogou boa parte da carreira como zagueiro.

Além dessas opções, o Alvirrubro ainda tem no departamento médico os zagueiros Odivan e Robson Reis. O primeiro está na transição em recuperação de uma lesão no joelho, enquanto o segundo em tratamento de uma contusão parecida.

Próximo jogo do Náutico

O Náutico enfrenta o Ypiranga, neste sábado (4), às 17h (de Brasília), nos Aflitos. O jogo é válido pela terceira rodada da Série C.