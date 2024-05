Próximo adversário do Náutico, Ypiranga vive boa fase na Série C

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Náutico retorna aos gramados no próximo sábado (4) em duelo difícil no Estádio dos Aflitos pela Série C do Campeonato Brasileiro. Dividindo a liderança com o Athletic Club, o Ypiranga-RS vem de duas vitórias na competição e busca o terceiro triunfo seguido nos domínios do Timbu.

A equipe de Erechim está a oito jogos sem perder. Em sequência, foram cinco empates seguidos e depois três vitórias consecutivas. Além das duas vitórias na Série C, o Ypiranga também bateu o Porto Velho pela segunda fase da Copa do Brasil.

Na Terceirona, o clube gaúcho recebeu o CSA na estreia e venceu por 3 a 1. Na segunda rodada, goleou o Londrina fora de casa, por 4 a 0.

Nesta quarta-feira (1º), o Ypiranga retorna aos gramados para a disputa da terceira fase da Copa do Brasil. O adversário será o Athletico-PR, com a partida de ida acontecendo em Erechim.

Náutico volta a contar com torcida nos Aflitos

Ainda cumprindo punição do STJD, o Náutico volta a contar com a torcida alvirrubra neste sábado (4), mas de forma restrita. Será autorizada a entrada apenas de mulheres (de todas as idades), crianças e pessoas com deficiência.

Não será permitida a entrada de homens com idade a partir de 15 anos e idosos do sexo masculino.