F1: Vettel irá pilotar McLaren de Ayrton Senna no circuito onde o brasileiro morreu

O tetracampeão da Fórmula 1 Sebastian Vettel está oficialmente fora das pistas desde o fim de 2022, mas retorna por um motivo especial: o piloto comandará a última McLaren de Ayrton Senna no GP da Emilia-Romagna, mesmo local do acidente fatal do brasileiro.

Vettel pilotará o MP4/8, último carro de Senna, como uma homenagem aos 30 anos da morte do ídolo, tricampeão da categoria.







Em suas redes sociais, Vettel expôs sua admiração pelo piloto brasileiro. "Já se passaram 30 anos desde seu acidente e eu gostaria de prestar uma homenagem a Ayrton", declarou o alemão.

Com o MP4/8, Ayrton Senna conquistou cinco vitórias na Fórmula 1, com destaque para o triunfo no GP do Brasil, no Autódromo de Interlagos.

O GP da Emilia-Romagna é disputado no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, local da morte de Ayrton em 1994. Nesta temporada, o circuito acontece no dia 19 de maio.

O carro de Ayrton Senna já foi pilotado outra vez?

O último McLaren do piloto brasileiro já foi à pista em outra ocasião, comandado pelo próprio Sebastian Vettel.

No caso, o alemão pilotou o carro no Festival da Velocidade Goodwood no Reino Unido, em julho do ano passado. Vettel usou também um capacete semelhante ao de Ayrton, complementando a homenagem.

