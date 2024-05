Próximo jogo da LOUD no MSI 2024: Veja data, horário e adversário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Mesmo com a boa atuação da LOUD nesta quinta-feira (2), não foi o suficiente para os brasileiros superarem a TOP Esports (TES) na estreia do Mid-Season Invitational (MSI 2024). A equipe chinesa acabou vencendo por 2 a 0 e jogando a Verduxa para a chave inferior da primeira fase.

O próximo desafio da LOUD já é neste sábado (4), diante da GAM Esports, com horário previsto para as 8h (de Brasília). Apesar da previsão do horário, o confronto pode começar até uma hora mais cedo, já que acontece logo após a série entre Estral Esports x PSG Talon - marcado para as 5h.

E assim ficou o chaveamento do Grupo B após as séries de hoje no #MSI2024 ???? pic.twitter.com/suOg7krYGt — CBLOL (@CBLOL) May 2, 2024





Grupo B do MSI (ATUALIZADO)

Veja o chaveamento da LOUD na primeira fase do MSI 2024:

J1 - TOP Esports x LOUD - 02/05 - 8h

- 02/05 - 8h J2 - Fnatic x GAM Esports - 02/05 - 5h

J3 - TOP Esports x Fnatic - 03/05 - 5h (Vale vaga)

J4 - LOUD x GAM Esports - 04/05 - 8h

J5 - Perdedor J3 x Vencedor J4 - 05/05 - 8h (Vale vaga)

Formato do MSI 2024