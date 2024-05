Náutico: Marco Carvalho diz que se sente bem para jogar como volante ou zagueiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Recém-contratado, o volante Marco Carvalho, até o momento, é o último reforço oficializado pelo Náutico para a Série C do Campeonato Brasileiro. Em campo, ele se destaca pela polivalência: atua tanto como volante quanto como zagueiro. No anúncio, o Timbu ressaltou que o reforço chegou para a cabeça de área. Porém, o jogador frisou que se sente bem para jogar em qualquer uma das duas posições.



"Isso é algo que vai ser trabalhado, mas já tive uma boa conversa com o técnico Mazola (Júnior). Deixei bem claro que me sinto bem em qualquer uma das duas posições. Ano passado acabei atuando mais como volante. E, em 2022, mais como zagueiro. São duas posições onde tenho as características e as valências", afirmou Marco Carvalho, que foi apresentado oficialmente nesta semana.

Aos 23 anos, o novo jogador do Náutico possui um histórico recente de sucesso em campo. Nas duas últimas temporadas, conquistou dois acessos nas Séries C e B, respectivamente, com o Vitória. Por sinal, ele foi contratado pelo Alvirrubro por empréstimo junto ao clube baiano

Com a camisa alvirrubra, Marco Carvalho quer usar a recente experiência para contribuir na busca pelo acesso à Série B nesta temporada. Antes de fechar com o Timbu, o volante e zagueiro disputou o Campeonato Paulista pela Portuguesa.

"Por mais que eu seja jovem, já tive essa experiência em 2022 com o Vitória disputando uma Série C, onde fui muito feliz. Consegui o acesso e grandes êxitos também individualmente. No ano passado, participei do título da Série B. Trago comigo essas experiências e espero conseguir ajudar a reerguer essa grande instituição", disse o volante alvirrubro.

Marco Carvalho se chamava chama Marco Antônio, mas junto com o staff do Náutico, optou pela mudança. Isso pensando em não confundir com o companheiro que também joga no meio-campo e possui o mesmo nome.

