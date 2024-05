Náutico: Ítalo Braga anuncia saída da diretoria de futebol

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ítalo Braga não é mais diretor de futebol do Náutico. A saída foi anunciada pelo próprio, nesta quinta-feira (2), por meio de comunicado enviado à imprensa. Ele estava no departamento desde o início da gestão do presidente Bruno Becker. Por sinal, o setor começou a trabalhar até antes da posso do mandatário, ainda no fim do ano de 2023, após a eleição.



"Venho comunicar a público a minha saída do departamento de futebol do Náutico. Encerro esta passagem de cabeça erguida e tendo cumprido todas as metas estabelecidas antes da temporada", escreveu.

"Agradeço a confiança depositada em mim e desejo todo sucesso ao Náutico e a todos que fazem o clube na sequência de 2024", completou.

Agora, o único diretor estatutário no departamento de futebol é Thiago Dias. Isso porque recentemente Eduardo Henriques deixou o setor.

Além de Thiago Dias, o futebol do Náutico conta com o diretor técnico Betão, o executivo Léo Franco e o gerente Rodolpho Moreira. Esses três últimos remunerados.

Próximo jogo do Náutico

Com o adiamento do jogo contra o Ypiranga, o Náutico só volta a jogar no próximo dia 12 de maio (domingo). Às 16h30, o Timbu visita a Ferroviária, em Araraquara, no interior de São Paulo. Vale lembrar que a última partida foi a vitória sobre o ABC no dia 27 de abril.

