Sport: Soso faz em 3 rodadas o que Enderson demorou 3 meses

O técnico do Sport, Mariano Soso, parece que veio para deixar uma marcar própria no seu trabalho: o da ousadia. Independente do adversário e do local de jogo, o treinador argentino vem apostando em formações ofensivas. Além disso, vem cobrando muita atitude aos seus comandados. Um estilo bem diferente dos últimos técnicos que passaram no futebol pernambucano. Não por acaso, ele vem obtendo marcas interessantes no comando do Leão.

Por conta do seu estilo ousado, Soso já conseguiu, com apenas 3 rodadas, algo que o seu antecessor, Enderson Moreira, demorou 3 meses para obter: duas vitórias seguidas fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória sobre o Coritiba, nessa sexta-feira (3), Mariano Soso emplacou não só a terceira vitória seguida do Sport na Segundona como ainda conseguiu a segunda vitória seguida fora de casa, a primeira foi sobre o Amazonas, na estreia.

Para se ter ideia, Enderson só conseguiu isso no meio da competição, quando venceu o Sampaio Corrêa na última rodada do primeiro turno e logo em seguida venceu o Vila Nova.

Jogar fora de casa, por sinal, foi o grande calo do Sport em 2023 na Série B. Foram apenas 20 pontos de 57 e um aproveitamento de 35%. Bem aquém do que se espera de uma equipe que vai disputar o acesso.

Soso pelo visto está bem disposto a fazer o Leão a quebrar esse estigma de jogar mal fora de casa. Põe o time para cima e não tem medo de perder. Não por acaso foi bem elogiado após o jogo contra o Atlético-MG, mesmo tendo tomado 2x0.

Sport vence Coritiba - Gol de Gustavo Coutinho

Estilo ousado pode despertar interesse de outros clubes

E ao que parece não é somente a torcida do Sport que está gostando do trabalho de Soso. Segundo a reportagem da Band, o Vasco, que demitiu seu técnico na semana passada, estaria de olho no argentino e feito uma sondagem. Contudo, nada ainda é oficial. O técnico do Leão segue no comando do time e já foca no próximo jogo da temporada: contra o Brusque, no sábado (11), na Arena de Pernambuco.