Náutico: Mazola confirma que deseja reforços para todos os setores do time

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Treinador busca atletas com características especificas para compor elenco que disputa a Série C

De olho no mercado da bola, o Náutico ainda busca reforços para todos os setores do elenco, visando o restante da disputa da terceira divisão do Campeonato Brasileiro da Série C. Entre as prioridades, o técnico Mazola Júnior deseja a contratações de: um goleiro, um zagueiro, um volante e um ponta.

Em entrevista ao programa Prorrogação, da TV Nova, o técnico Mazola deixou claro que as negociações estão em andamento, e que ainda está semana o Timbu irá anunciar um volante, visto que faltava apenas a assinatura do contrato para finalizar o acordo.

Veja também: NÁUTICO: Jogador chegando para REFORÇAR o TIMBU!



Já para as outras posições, o treinador detalhou as características que os atletas precisam ter para compor seu elenco. O zagueiro precisa ser destro, para preencher a vaga deixada por Matheus Santos. Já o atacante deverá ser canhoto, principal atributo no elenco do Náutico.

Fora do elenco

O atacante Evandro está de mala pronta para deixar os Aflitos. Primeiro reforço do Timbu, o atleta perdeu espaço desde a chegada do técnico Mazola, além não treinar mais com a equipe. Por isto, o jogador acertou sua rescisão com o clube e deve confirmar um novo destino em breve.

Fora dos planos do Náutico, o atacante colombiano Ray Vanegas não acertou um acordo com o clube e permanece vinculado ao time pernambucano. O atleta não treina com o grupo desde o anúncio de sua saída.



NÁUTICO: Visando SÉRIE C, TIMBU encaminha saída de ATACANTE!