Náutico oficializa Andrey, que chega por empréstimo até o final do ano

Nesta segunda-feira (6), o Náutico oficializou a chegada do meio-campista Andrey, de 22 anos, ao elenco do Timbu. O atleta, que chega por empréstimo junto ao Avaí até o final do ano, já treina no clube Alvirrubro.

O meia é cria das categorias de base do Avaí e foi ativo no elenco profissional do clube catarinense em 2023, chegando a jogar 33 partidas, marcado três gols e dado sete assistências. Já em 2024, o atleta não foi tão aproveitado, tendo jogado apenas em sete partidas e marcado um gol.

Desde a chegada do técnico Mazola Júnior, o Timbu trouxe três reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro: O volante Marco Antonio; o atacante Bruno Mazenga; e o meio-campista Andrey. O Náutico segue no mercado atrás de novas peças tanto para o setor defensivo quanto ofensivo.

Náutico em semana cheia de preparações

O Náutico acabou não entrando em campo no último final de semana após o duelo diante do Ypiranga-RS ter sido adiado, por causa das condições climáticas que atingiram diversas cidades do Rio Grande do Sul.

Com isso, o Timbu ganhou um longo período de preparação para o duelo diante da Ferroviária-SP, marcado para o próximo domingo (12). A bola rola a partir das 16h30, horário de Brasília, na Fonte Luminosa - em Araraquara-SP.

