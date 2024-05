NBA: comentarista da ESPN pode assumir cargo de técnico do Lakers, após demissão de Darvim Ham

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após a eliminação do Los Angeles Lakers na primeira rodada dos playoffs da NBA 2023/24, o técnico Darvim Ham acabou demitido da franquia depois de duas temporadas no cargo. Com isso, iniciam-se as especulações sobre quem pode substituí-lo e assumir o comando do time.

JJ Redick, ex-jogador da liga e atualmente comentarista da ESPN, é um possível nome nesta discussão. O profissional de 39 anos tem passagens no Orlando Magic, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers como atleta.

De acordo com o jornalista Shams Charania, do portal The Athletic, JJ Redick usaria a influência que tem na carreira como uma projeção para o cargo de treinador na NBA.

“JJ Redick tem um forte desejo de se tornar treinador. Ele tem sido público sobre isso e estou ouvido também no particular", afirmou o insider da liga.

Outro fator que reforçam as chances seria a sua amizade com o astro LeBron James. Parceiros no podcast Mind The Game, provavelmente o camisa 23 aprovaria a situação caso a diretoria o procure.

Além do Lakers, outros clubes podem estar com JJ Redick na mira. O Toronto Raptors, por exemplo, já sondou o comentarista para o cargo de treinador na última offseason.

O Charlotte Hornets seria o mais cotado, visto que já tiveram conversas em abril deste ano e a franquia saiu satisfeita das discussões, segundo a imprensa. Porém, nada foi fechado até então.

