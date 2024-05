NBA: LeBron e Bronny James juntos no Lakers? Entenda possíveis planos da franquia

Com a eliminação dos playoffs da NBA 2023/24 (diante do Denver Nuggets), o Los Angeles Lakers já começa a traçar planos para montar o elenco da próxima temporada.

Dentre os principais pontos a serem acertados, está a permanência do astro LeBron James no time. Segundo o portal de notícias The Athletic, a franquia de Los Angeles quer oferecer renovação de três temporadas ao craque, além de estar aberta a escolher Bronny James no próximo draft.

The Lakers are open to drafting Bronny James this June to help fulfill LeBron James’ dream of playing with his son, team sources tell @shamscharania, @sam_amick and @jovanbuha.



Bronny announced earlier this month that he will enter the 2024 NBA Draft.



