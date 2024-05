Jogos de hoje (domingo, 28 de abril de 2024): onde assistir ao vivo e horários

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O futebol é uma paixão do brasileiro. Portanto, nada mais natural do que ter diversas emissoras interessadas em exibir as principais competições do país para milhões de pessoas dia a dia.

Abaixo, confira horários e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (28/04/24) do futebol no Brasil através de canais de televisão aberta, fechada e streaming.

A data reserva várias partidas do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C e Feminino, além da reta final de competições nacionais na Europa.

Brasileirão Série A 2024

4ª rodada



11h - Flamengo x Botafogo - Premiere



- Premiere 16h - Cruzeiro x Vitória - Globo Minas e Premiere



16h - Corinthians x Fluminense - Globo e Premiere



- Globo e Premiere 18h30 - Fortaleza x Bragantino - Premiere



18h30 - Juventude x Athletico/PR - Premiere



20h - Internacional x Atlético/GO - SporTV e Premiere



Brasileirão Série B 2024

2ª rodada



16h - Coritiba x Brusque - Band, TV Brasil, Premiere e GOAT (YouTube)



18h30 - Goiás x Ponte Preta - TV Brasil, Premiere e GOAT (YouTube)

Brasileirão Série C 2024

2ª rodada



16h30 - CSA x Ferroviária - DAZN e Nosso Futebol



16h30 - Londrina x Ypiranga/RS - DAZN e Nosso Futebol



19h - Botafogo/PB x Caxias - Nosso Futebol



19h30 - Volta Redonda x Floresta - DAZN e Nosso Futebol



Brasileirão Feminino 2024

7ª rodada



11h - Corinthians x Fluminense - SporTV



- SporTV 15h - São Paulo x Red Bull Bragantino - GOAT (YouTube)



16h - Ferroviária x Palmeiras - GOAT (YouTube)

Premier League 2023/24

35ª rodada

10h - Bournemouth x Brighton - ESPN 4 e Star+



10h - Tottenham x Arsenal - ESPN e Star+



12h30 - Nottingham Forest x Manchester City - ESPN e Star+



La Liga 2023/2024

33ª rodada



09h - Cádiz x Mallorca - Star+



11h15 - Granada x Osasuna - Star+



13h30 - Villarreal x Rayo Vallecano - Star+



16h - Betis x Sevilla - Star+



Bundesliga 2023/24

31ª rodada



10h30 - Borussia Mönchengladbach x Union Berlin - TV Cultura, OneFootball e GOAT (YouTube)



12h30 - Mainz x Colônia - OneFootball



14h30 - Darmstadt x Heidenheim - OneFootball



Serie A 2023/24

34ª rodada



07h30 - Internazionale x Torino - ESPN e Star+



10h - Bologna x Udinese - Star+



13h - Atalanta x Empoli - Star+



13h - Napoli x Roma - Star+



Ligue 1 2023/24

31ª rodada



08h - Metz x Lille - Star+

12h05 - Rennes x Brest - Star+



14h - Lyon x Monaco - Star+

16h - Olympique de Marselha x Lens - Star+



Liga Portugal 2023/24

31ª rodada

16h30 - Porto x Sporting - ESPN e Star+

Campeonato Paulista A4 2024

Semifinal

10h - XV de Jaú x Rio Branco/SP - FPF TV (YouTube)



10h30 - Francana x Ska Brasil - FPF TV (YouTube)

Campeonato Paulista 2ª Divisão 2024

2ª rodada