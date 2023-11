Resort nordestino é eleito o melhor do Brasil pelo segundo ano consecutivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Situado no litoral norte alagoano, o empreendimento, que fica a menos de 150 km do Recife, recebeu o prêmio do site Melhores Destinos

Imagine um paraíso pertinho do Recife, a menos de 150 km da capital pernambucana, que acabou de ser eleito pelo segundo ano consecutivo como o melhor do Brasil em votação popular com mais de 26 mil pessoas. Em vez de apenas imaginar deveria ir direto conhecer o Japaratinga Lounge Resort, em Japaratinga, no litoral norte alagoano, que ganhou pela segunda vez o prêmio do site Melhores Destinos.

O empreendimento recebeu a melhor nota no quesito conforto (9,78), e 9,76 em gastronomia, com uma nota média 9,77, vencendo a disputada categoria de resort como o melhor do país. O empreendimento, administrado pela Amarante e reconhecido pelo All Inclusive Premium, inclusive, já foi tema de reportagem desta coluna de turismo. A equipe de reportagem se hospedou em agosto do ano passado e pôde conferir na prática a excelência nos serviços, atestando que de fato a distinção dada pelo público e conferida pelo Melhores Destinos não foi à toa.

O Japaratinga Lounge Resort é localizado em um paraíso quase inexplorado em Alagoas, no coração da Costa dos Corais. Sendo o primeiro do município de Japaratinga, o resort oferece o conceito inovador do All Inclusive Premium, com cardápios assinados por renomados chefs da região, proporcionando uma experiência gastronômica única de muito sabor e qualidade.



Visando oferecer uma experiência ainda mais incrível para os hóspedes, o resort vai inaugurar em dezembro um novo bloco com 80 apartamentos, realizando o desejo dos viajantes que não abrem mão da companhia dos seus melhores amigos, se tornando Dog Friendly. A nova categoria de apartamento, Garden Suite, acomoda até quatro pessoas e dois cachorros, equipada com cama king e um sofá-cama,

dividido em dois ambientes. Além disso, os hóspedes podem usufruir de chopeira, iluminação inteligente, Alexa e máquina de café Nespresso. A nova área ainda conta com espaço wellness, polo gastronômico com pub e restaurantes e uma praça ampla com concha acústica para shows de voz e violão.



O projeto de expansão e qualificação não para por aí, as obras da segunda expansão, que contará com novos 64 apartamentos e mais um ponto de consumo, já começaram. E a Amarante já tem previsão para uma terceira expansão, totalizando um investimento de R$300 milhões e tornando o resort o maior do Estado de Alagoas.