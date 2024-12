Sirinhaém: Hospedagem, gastronomia e catamarã até Carneiros movimentam o turismo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O município, distante apenas 70 km do Recife, conta com boas opções de pousadas, restaurantes e passeios que vem atraindo muitos turistas

Muito além da Ilha de Santo Aleixo. O municipío de Sirinhaém, no Litoral Sul de Pernambuco, distante apenas 70 quilômetros do Recife, conhecido por abrigar a pequena ilha de origem vulcânica que faz sucesso até internacional e foi tema de reportagem desta coluna, também se destaca com boas opções de hospedagem, gastronomia e passeios náuticos, como o feito até a Praia dos Carneiros, em Tamandaré.

Claro que a estrela do turismo local continua sendo, por justos motivos, a Ilha de Santo Aleixo, mas a pacata cidade conta com outros atrativos para os turistas que não se contentam com um simples bate e volta até a linda porção de terra no mar e querem explorar (e curtir) mais a região, ficando por mais de um dia. E a dica para um segundo dia no município é o passeio de catamarã até Carneiros.

O serviço é disponibilizado há cerca de dez anos pelo Receptivo Água Viva que também oferece o translado até a Ilha de Santo Aleixo e ainda conta com uma pousada e um restaurante na cidade. O passeio de catamarã sai regularmente todas as semanas, em horários variados por conta da maré. As embarcações são grandes, seguem todas regras de segurança e coletes salva-vidas. Elas tem primeiro andar e contam com banheiro, bar, toboágua e ainda músicas ao vivo.

O passeio tem duração de cerca de 4 horas e passa por diversos pontos como piscinas naturais, Praia dos Carneiros, Capela de São Benedito, banho de argila na praia de Guadalupe. Bastante animada com um cantor à bordo, a atividade é bastante buscada por famílias e pessoas de todas as idades e dos mais variados locais do Brasil. Um dia para relaxar e aproveitar em um passeio só das principais belezas de mais de uma cidade do Litoral Sul do Estado.

Após o passeio, os turistas são levados de volta em vans até o receptivo, onde têm a oportunidade de degustar de um variado e delicioso cardápio que vai de frutos do mar até a culinária regional. Destaque para os maravilhosos camarões no coco e no abacaxi. Depois de um dia inteiro de atividades, o visitante pode até optar por descansar e dormir no mesmo local que conta com uma aconchegante pousada com piscina e à já citada tranquilidade ímpar de Sirinhaém.

