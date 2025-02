Quase 20 milhões de brasileiros tendem a viajar e maioria possui de 24 a 33 anos, aponta Serasa Experian

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o desejo de explorar novos destinos e aproveitar as férias, os brasileiros que têm tendência a viajar formam um público estratégico para o setor de turismo. Considerando uma base de 186,9 milhões de CPFs, 17,3 milhões de pessoas se encaixam nesse perfil. Isso é o que indica o levantamento exclusivo da Serasa Experian, dedicado a entender quem é essa parcela da população: a maior parte tem de 24 a 33 anos (29%), uma renda estimada acima de R$ 7.500 (37,2%) e quase 40% são da Classe B.

Segundo a Diretora de Marketing Services da Serasa Experian, Isabela Torres, os insights do levantamento são uma oportunidade estratégica para empresas do setor de turismo que desejam alavancar suas campanhas de captação de clientes e expandir os negócios.

“Ao combinar dados ricos (de crédito, comportamentais, de afinidade etc.) com informações demográficas, as empresas conseguem um direcionamento mais preciso, otimizando a conversão de vendas e garantindo maior eficiência. Em um mercado tão competitivo, campanhas bem direcionadas não apenas reduzem desperdícios, mas também maximizam o impacto, conectando a oferta certa ao público ideal no momento certo”, afirma.

Ainda segundo os dados demográficos do estudo, a maior concentração de brasileiros que tendem a viajar está na região Sudeste, com destaque para São Paulo (com 32,6%). Em Pernambuco, o percentual é de 3%.

Capacidade de pagamento mensal

O levantamento ainda indicou que, além dos gastos fixos mensais, 52% dos brasileiros da base pesquisada conseguem arcar com despesas extras de até R$ 2 mil por mês e 25% têm condições de gastar mais de R$ 5 mil.

Isabela Torres explica que ter conhecimento desses dados é uma oportunidade estratégica para agentes e profissionais do turismo. “Entender quanto o cliente pode gastar permite ofertar pacotes que se ajustem ao orçamento de diferentes públicos, desde ofertas mais acessíveis até experiências premium. Basear as ofertas personalizadas, considerando a capacidade que o consumidor tem de pagar, é fundamental para atrair novos clientes e aumentar a conversão, além de poder diferenciar as empresas em um mercado competitivo”.

Brasileiros que tendem a viajar são bons pagadores e possuem score excelente

O score de crédito é uma a pontuação que reflete o histórico financeiro do consumidor. Quanto mais um brasileiro paga suas contas em dia, melhor é o seu resultado. Segundo a pesquisa, 42,1% dos brasileiros da base do estudo que tendem a viajar se concentram na faixa de 801 a 1000 pontos, considerado excelente