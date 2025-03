Bruno Cunha: Sua empresa não tem plano de cargos e salários? Descubra como ser promovido e aumentar sua remuneração mesmo assim!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Imagine que você trabalha há anos na mesma empresa, entrega resultados acima da média, se dedica ao crescimento do negócio, mas quando o assunto é promoção e aumento salarial, você escuta a frase: "Aqui não temos um plano de cargos e salários estruturado". Isso significa que sua carreira está estagnada?

A resposta pode te surpreender: não necessariamente. A falta de um plano formal pode ser um obstáculo, mas também pode ser uma grande oportunidade para quem sabe jogar estrategicamente na carreira. E é exatamente isso que vou te mostrar no artigo desta semana. Vem comigo!

Por que a falta de um plano de cargos e salários pode ser um problema – e uma oportunidade?

A ideia comum é que sem um plano estruturado, não há critérios claros para crescimento. Parece um beco sem saída. Mas olhe por outro ângulo: sem um plano, também não há regras fixas, o que pode abrir espaço para negociações individuais.

O erro de muitos profissionais é esperar que uma estrutura "oficial" diga o que eles precisam fazer para crescer, quando na verdade, é preciso criar uma estratégia própria na carreira, mostrar seu valor e negociar sua próxima posição e remuneração.

O perigo de ignorar essa falta de visão

O que acontece se você simplesmente aceitar que "a empresa não tem plano de cargos e salários" e continuar trabalhando da mesma forma?

•Você se torna invisível – Sem uma política clara, quem grita mais alto (ou sabe como se posicionar) recebe mais oportunidades.

•Seu salário fica defasado – A inflação e os reajustes salariais irregulares fazem com que, com o tempo, você ganhe menos do que deveria.

•Sua carreira fica “congelada” – Sem movimentação, você pode passar anos no mesmo cargo sem crescer profissionalmente.

Se você já sentiu que está preso nessa situação, você não está sozinho. Mas a boa notícia é que há solução!

Como construir seu caminho para a promoção sem depender da empresa

Aqui estão três passos fundamentais para sair dessa situação e construir uma estratégia de crescimento profissional mesmo sem um plano formal dentro da empresa:

1. Mapeie os critérios "informais" de promoção

Nem todas as promoções seguem um processo estruturado e transparente. Muitas vezes, há critérios não documentados que influenciam as decisões dos líderes. Investigue o que realmente pesa na escolha dos promovidos. Isso pode incluir aspectos como visibilidade dentro da empresa, relacionamento com líderes, alinhamento com a cultura organizacional e até mesmo a capacidade de demonstrar proatividade e liderança antes mesmo de ocupar um cargo de gestão.

2. Observe quem foi promovido recentemente e analise os motivos

Faça uma análise detalhada dos últimos profissionais que avançaram na hierarquia da empresa. Pergunte-se: quais competências eles possuem? Que tipo de projetos assumiram? Como se comportam no dia a dia? Essa observação permitirá que você identifique padrões e entenda quais fatores são determinantes para o crescimento dentro da organização. Além disso, reflita sobre o que você pode desenvolver para se alinhar a esses padrões e se destacar para futuras oportunidades.

3. Converse com líderes e descubra o que realmente é valorizado

O que a liderança considera essencial para uma promoção? Algumas empresas valorizam habilidades técnicas, enquanto outras priorizam competências comportamentais. Converse com gestores, mentores e até colegas mais experientes para compreender o que realmente importa na cultura da empresa. Busque feedback sobre suas competências, fortaleça seu networking interno e demonstre, de maneira clara, seu interesse em crescer.

E após isso construa seu caso de valor:

- Reúna dados concretos sobre seu desempenho: metas batidas, projetos de impacto, feedbacks positivos.

- Apresente seu valor de forma estruturada, destacando como seu crescimento beneficiará a empresa e negocie como um estrategista.

- Escolha o momento certo para trazer a discussão (por exemplo, após a conclusão de um projeto de sucesso).

- Não espere apenas um aumento fixo, mas proponha alternativas: bonificações, novos desafios, capacitação.

E se nada disso funcionar?

Se você tentou de tudo e percebeu que a empresa simplesmente não reconhece seu valor, talvez seja hora de avaliar novas oportunidades. A falta de um plano de cargos e salários não deve ser um obstáculo para o seu crescimento profissional.

E é aqui que entra o Diagnóstico de Carreira para Desenvolvimento Profissional. Com ele, você vai identificar bloqueios, traçar um plano estratégico e garantir que suas competências sejam reconhecidas e bem remuneradas, seja dentro da sua atual empresa ou em um novo desafio.

Agora me conta: você sente que sua carreira está travada pela falta de um plano de cargos e salários? Digite DIAGNÓSTICO nas minhas redes sociais e eu vou te mostrar um caminho estratégico para mudar essa realidade!