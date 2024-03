Chuvas causam 4 mortes e deslizamentos de terra no Rio de Janeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na Região Serrana, em Petrópolis, ocorreram 75 deslizamentos de terra. No mais grave, no bairro Independência, à tarde, sete pessoas foram soterradas.

A chuva que atingiu o Estado do Rio causou 75 deslizamentos de terra em Petrópolis, na Região Serrana, até o início da noite de ontem. No mais grave, no bairro Independência, à tarde, sete pessoas foram soterradas.

Segundo bombeiros, quatro foram resgatadas com vida. Uma mulher de 23 anos e duas crianças, de 9 e 4 anos, que seriam filhas dela, morreram. Outro deslizamento, no mesmo bairro, soterrou duas pessoas, que estavam desaparecidas. Um dos deslizamentos também levou um poste de luz e deixou o bairro sem energia. Em Arraial do Cabo, Região dos Lagos, um homem morreu atingido por um raio.

Petrópolis era a cidade fluminense em situação mais grave em função da chuva de ontem. Segundo a prefeitura, das 6h às 18h choveu 230 mm na cidade. O Rio Quitandinha transbordou. Por causa da queda de barreiras, a Rodovia BR-040 chegou a ser interditada.

Em Nilópolis, na Baixada Fluminense, houve pelo menos um deslizamento. Até o início da noite, não havia registro de vítimas. Na capital houve alagamento em bairros de todas as regiões, sem vítimas. Um ambulante morreu atingido por um raio nas Prainhas, região da Praia do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo. Segundo bombeiros, a vítima caminhava pela areia, por volta das 9h45, quando foi atingida.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), foram registrados em Petrópolis acumulados de 196 mm em 12 horas, quase o valor previsto para 24 horas de chuva - DAVI CORRÊA/ ESTADÃO CONTEÚDO Chuvas causam 4 mortes e deslizamentos de terra no Rio de Janeiro - Reprodução Chuvas causam 4 mortes e deslizamentos de terra no Rio de Janeiro - Reprodução

Outros dois homens, de 21 e 29 anos, foram atingidos pela descarga elétrica e sofreram ferimentos, mas, segundo a prefeitura, passam bem.

SÃO PAULO

A Defesa Civil do Estado de São Paulo recomendou ontem atenção para possíveis transtornos com as chuvas, principalmente no litoral. Na quinta, a região registrou ventos que chegaram a 134 km/h, causando quedas de árvores e problemas no abastecimento de energia. Não houve vítimas, mas residências e veículos foram danificados em cidades litorâneas. Santos teve a ventania mais forte da região, com 134,5 km/h e a queda de 25 árvores.