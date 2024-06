Dois moradores de rua são encontrados mortos em São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O primeiro foi encontrado por volta das 8h, no Largo da Concórdia, no Brás. O segundo caso foi de um homem ainda não identificado encontrado por volta das 11h na Rua Jaguaribe, na Consolação, também na região central

Dois homens foram encontrados mortos na região central de São Paulo na manha de sexta-feira, 31, em casos registrados como morte suspeita pela polícia. As autoridades ainda vão investigar se houve violência ou influência do frio nas mortes.

O primeiro foi encontrado por volta das 8h, no Largo da Concórdia, no Brás. Policiais militares atenderam a ocorrência e, no endereço indicado, verificaram que o óbito já havia sido atestado pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil requisitou perícia.

O segundo caso foi de um homem ainda não identificado encontrado por volta das 11h na Rua Jaguaribe, na Consolação, também na região central. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência em apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Civil também requisitou perícia.

O Estadão questionou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) se havia sinais de violência nos corpos ou de hipotermia, devido à madrugada fria, mas não obteve resposta.

SÃO PAULO REGISTROU 9,8º C

Na quarta-feira, 29, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo informou ter registrado a menor temperatura mínima média na cidade, com 9,8°C. A previsão é de que os dias continuem frios e secos na capital paulista até a próxima quinta-feira, 6.

A Prefeitura já colocou em funcionamento a Operação Baixas Temperaturas, que amplia as ações de assistência social e acolhimento, com oferta de comida, cobertores e vagas em abrigos para evitar que moradores de rua enfrentem o frio durante a madrugada.

A Defesa Civil do Estado também manterá o Abrigo Solidário aberto até segunda-feira, 3, às 8h. Localizado na Estação Pedro II do Metrô, na região central de São Paulo, o espaço tem capacidade para cem pessoas.