Google lança programa de aceleração de startups focadas em criar soluções de IA para preservação do meio ambiente

As inscrições do Google for Startups Accelerator: AI for Nature estão abertas até o dia 31 de março de 2025 e o programa começará em maio de 2025

O Google está com as inscrições abertas para o Google for Startups Accelerator: AI for Nature, programa de aceleração que tem como objetivo apoiar startups (da América do Norte e América Latina) focadas no uso de IA para proteção e restauração da natureza. As startups selecionadas contarão com mentoria especializada e acesso às tecnologias do Google para impulsionar a criação de soluções focadas em proteger e restaurar a biodiversidade.

O programa de aceleração terá duração de dez semanas, quando as startups selecionadas terão acesso a mentorias com os especialistas de tecnologia e IA do Google, treinamento e convites exclusivos para bootcamps técnicos organizados pela empresa, programação de aprendizado completa com workshops, sessões e palestras ministradas em inglês, além de créditos do Google Cloud, acesso a ferramentas de tecnologias avançadas e por fim, suporte para a estratégia da empresa e do produto.



“Diante da situação alarmante e do crescente impacto das mudanças climáticas, o investimento em novas soluções usando a IA é essencial”, conta Henry Couto, Head of Accelerator & Startup Ecosystems do Google. “O papel da tecnologia é agir como uma ferramenta poderosa para analisar um grande volume de dados, coletar informações e nos auxiliar a tomar decisões para proteger e restaurar a natureza”, finaliza.

Além do acompanhamento e suporte oferecido, os participantes terão a oportunidade de expandir sua rede de contatos durante o programa e em eventos como o Demo Day, que reunirá os participantes ao final da aceleração. Ao concluir o programa, as startups passam a integrar uma rede global de ex-alunos. Henry Couto destaca que “o apoio integral oferecido pelo programa não apenas acelera a escalabilidade dos produtos, mas também abre portas para futuras colaborações e oportunidades”.



Como participar



As inscrições estão abertas até o dia 31 de março de 2025 e o programa começará em maio de 2025. Para participar, a startup interessada deve preencher o formulário no link e ter um produto ou serviço que esteja funcionando no mercado e gerando interesse e aceitação por parte de usuários ou clientes. Além disso, é necessário que a startup esteja em um estágio de Seed para Série A, desenvolvendo um produto ou serviço escalável baseado em tecnologia, com foco em aprendizado de máquina e IA para medição, monitoramento, proteção e/ou restauração da natureza. Ter uma equipe técnica também é um requisito importante para a candidatura.



Para mais informações e detalhes sobre como se inscrever, visite o site do Google for Startups ou acesse o blog do Google.

Sobre a Google for Startups

O Google for Startups Brasil tem como missão apoiar o crescimento do ecossistema de startups no País, conectando-as aos especialistas, boas práticas e produtos do Google necessários para seu desenvolvimento, por meio de programas e iniciativas personalizadas para cada etapa da jornada empreendedora.