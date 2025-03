Registro de Imóveis do Brasil digitaliza dados de propriedades com IA do Google Cloud

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a missão de digitalizar e estruturar em meio eletrônico todos os dados de propriedades do Brasil até maio deste ano, o ONR – Operador Nacional do Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis, entidade responsável pela migração dos serviços dos 3,6 mil Cartórios Imobiliários para o meio digital, desenvolveu a IARI, ferramenta que utiliza a IA do Google Cloud para auxiliar os cartórios neste processo de transformação.

A tecnologia atua realizando a leitura das matrículas de imóveis e identificando as informações sobre o bem, assim como o de seus proprietários. “Precisávamos de uma empresa com foco em tecnologia e inovação que pudesse nos oferecer uma infraestrutura adequada para suprir os nossos desafios e desenvolver a nossa IA de uma forma que maximize os benefícios positivos para a sociedade”, explica Fernando Nascimento, vice-presidente do ONR.

Com a utilização da IA do Google Cloud, o ONR agregou a possibilidade de criar, testar e implantar aplicativos em uma infraestrutura altamente escalável e confiável, cujas ofertas incluem armazenamento, rede, dados, analytics, assim como desenvolvimento de aplicativos, de ferramentas de machine learning e de APIs. Ao mesmo tempo, manteve o formato de armazenamento compartimentalizado dos dados imobiliários, onde cada unidade possui acesso exclusivo à sua base de dados, reforçando os padrões de segurança da atividade.

"Um dos grandes aliados nessa transformação digital das empresas é a nossa plataforma abrangente de IA – Vertex AI – que permite aos clientes e partners criar, implantar e dimensionar modelos de Machine Learning, oferecendo acesso a mais de 100 exemplos básicos. Essa ferramenta permitiu flexibilidade ao ONR, possibilitando escolher entre os modelos e API de IA, o que melhor atendesse ao seu caso de uso”, explica Fernanda Jolo, diretora de engenharia de clientes de Inteligência Artificial para a América Latina do Google Cloud.

OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS

Mantido e operado pelos 3.621 mil Registradores de Imóveis do Brasil, o ONR - Operador Nacional do Registro de Imóveis foi instituído pela Lei Federal nº 13.465/17 e é a entidade responsável por implementar e operar, em âmbito nacional, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). É constituído como uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob a forma de serviço social autônomo, sendo dirigido por um corpo de Oficiais de Registro de Imóveis de todas as unidades da Federação, e tem como Agente Regulador a Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).