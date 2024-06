Concurso TJSC 2024: aplicação das provas ocorre neste domingo (09)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira os detalhes das provas do concurso público que ocorre hoje em Santa Catarina.

Neste domingo (09) são aplicadas as provas do concurso público do TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), correspondente ao edital nº 25/2024.

Mais de 53 mil candidatos realizam estas provas, tendo sido distribuídos em nove cidades do estado: Blumenau, Criciúma, Canoinhas, Chapecó, Florianópolis, Itajaí, Joinville, Joaçaba e Lages.



Segundo o portal do Poder Judiciário de Santa Catarina, “para todos os cargos será realizada etapa única, com prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório”.

Cargos do concurso do TJSC

O concurso do TJSC é focado no cadastro reserva para nomeação futura em sete cargos:

Analista administrativo;



Analista jurídico;



Assistente social;



Engenheiro civil;



Engenheiro eletricista;



Oficial de Justiça e avaliador;



Técnico judiciário auxiliar.

Salários

A depender do cargo ocupado, o valor do salário pode variar de R$ 5.515,07 (para técnico judiciário auxiliar) a R$ 9.493,361 (para os demais cargos).

Disposição das vagas

Das vagas abertas, 3% foram reservadas para os servidores que se autodeclaram indígenas, 5% para pessoas com deficiência e 20% para candidatos autodeclarados pretos e pardos.

Horário das provas do concurso público do TJSC

De acordo com o edital do concurso, a realização das provas ocorrerá em horários diferentes a depender do cargo concorrido.

Confira a seguir:

Das 9h às 13h - para analista administrativo, analista jurídico, assistente social, engenheiro civil, engenheiro eletricista e oficial de justiça e avaliador.



- para analista administrativo, analista jurídico, assistente social, engenheiro civil, engenheiro eletricista e oficial de justiça e avaliador. Das 15h às 19h - para técnico judiciário auxiliar.

Os portões serão abertos às 8h30 para quem realiza a prova pela manhã e às 14h30 para o turno da tarde, mas o Poder Judiciário recomenda que os candidatos cheguem no local correspondente com pelo menos uma hora e meia de antecedência.

Os servidores que concorrem às vagas devem comparecer portando:

Caneta esferográfica de material transparente preta ou azul;



Documento de identidade original;



Comprovante de inscrição ou comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

Resultado do concurso TJSC 2024

Conforme disposto no edital, o resultado do concurso ficará disponível no site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela realização das provas.