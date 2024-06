Câmara de São Francisco do Sul (SC) muda cronograma do Concurso Público; salários vão até R$ 10 mil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Câmara Municipal de São Francisco do Sul (SC), anunciou uma nova retificação do concurso público, organizado pelo Instituto Social Univida, com objetivo de preencher 18 vagas com candidatos de nível fundamental, médio e superior.

Leia também: Banco BRB anuncia Concurso Público para preencher 200 vagas de Analista de Tecnologia da Informação



Ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 30 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal no valor que varia de R$ 4.526,42 a R$ 10.066,27.

Conforme o edital, a prova objetiva e discursiva deve ser aplicada no dia 11 de agosto de 2024.

As oportunidades deste certame são para os cargos de:

Motorista - CNH C (2);

Assistente Legislativo (2);

Assistente Administrativo (5);

Assistente de Gestão de Pessoal (2);

Analista Administrativo (1);

Analista Legislativo (1);

Analista de Tecnologia da Informação (1);

Advogado (1);

Contador (1);

Controlador Interno (1);

Jornalista (1).



Vale ressaltar que as inscrições foram prorrogadas e são recebidas exclusivamente pela internet, no período de 17 de abril de 2024 a 26 de junho de 2024, no site da organizadora. O valor da taxa de inscrição é de R$ 69,00 a R$ 159,00.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva. Para alguns cargos também haverá prova discursiva, prova prática e/ou avaliação de títulos.