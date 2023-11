Enem 2023: Inep divulga prazo para pedidos de reaplicação do exame; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O primeiro domingo de provas do Enem contou com a participação de 71,9% dos inscritos para esta edição

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 que foram prejudicados por problemas logísticos ou acometidos por doenças infectocontagiosas, como prevê o edital, devem ficar atentos ao prazo para solicitar a reaplicação das provas.

Segundo informações do Ministério da Educação (MEC), os candidatos podem fazer o pedido, por meio da Página do Participante, no período de 13 a 17 de novembro. O mesmo vale para as pessoas que não compareceram porque foram alocadas a uma distância superior a 30 quilômetros da residência informada na inscrição.

Durante o balanço parcial apresentado pelo MEC, poucas horas após o término da prova no último domingo (5), 905 participantes foram afetados por problemas logísticos. Entre os exemplos identificados pelo Inep, estão emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica, e problemas com abastecimento de água.

As provas serão aplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro. O mesmo vale para as pessoas que não compareceram porque foram alocadas a uma distância superior a 30 quilômetros da residência informada na inscrição.

Quem pode pedir a reaplicação das provas?

Se o participante foi afetado por problemas logísticos, como comprometimento da infraestrutura, falta de energia elétrica no local de prova ou erro de aplicação, ele pode solicitar a reaplicação.

Quem faltou devido a sintomas de alguma das doenças infectocontagiosas listadas no edital também pode fazer o Enem em dezembro. Estão previstas: covid-19; tuberculose; coqueluche; difteria; doença invasiva por Haemophilus influenza; doença meningocócica e outras meningites; varíola; Influenza humana A e B; poliomielite por poliovírus selvagem; sarampo; rubéola e varicela.

Nos casos de doenças infectocontagiosas, os pedidos de reaplicação devem ser acompanhados por documentos comprobatórios, que serão analisados pelo Inep individualmente. Já em relação aos problemas logísticos, o Inep avaliará as solicitações, de acordo com as intercorrências registradas.

Balanço do primeiro domingo do Enem

O primeiro domingo de provas do Enem contou com a participação de 71,9% dos inscritos para esta edição. Esse dado é referente a apuração feita no domingo, até às 20h. O gabarito oficial e os Cadernos de Questões serão divulgados no portal do Inep até o dia 24 de novembro.

No total, foram 9.396 locais de prova e 10.086 coordenações, nas 132.466 salas de aplicação, em 1.750 municípios, distribuídos pelas 27 unidades da Federação.

Os participantes fizeram provas de linguagens e ciências humanas, além da redação, com o tema “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. A aplicação segue no próximo domingo (12), com itens de ciências da natureza e matemática.