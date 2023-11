Enem 2023: portões foram fechados às 13h neste 2º dia de provas de matemática e ciências da natureza

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 foi iniciado neste domingo (12). Os portões foram abertos às 12h e fechados, pontualmente, às 13h, seguindo o horário de Brasília (DF). As provas começam às 13h30 e se encerram às 18h30.

Os candidatos vão responder questões de Ciências da Natureza e Matemática e suas Tecnologias. O Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).



Ao longo da maratona de estudos para o Enem, contar com o apoio da família é um incentivo importante para afastar o nervosismo e fazer uma boa prova. A confeiteira Angela Cardozo e o marido vieram acompanhar o filho Artur Procópio Cardozo, que deseja cursar Análise de Desenvolvimento de Sistemas.



"Nós o apoiamos durante todo o ano, tem toda uma preparação e nessa hora o apoio da família é muito importante. Então viemos aqui com o pai, o irmão e todo mundo para desejar uma boa prova", comentou Angela em entrevista à TV Jornal.

"Acho que espero uma boa prova, vou fazer o que sei e dar o meu melhor. Durante minha preparação eu sempre dava uma revisada nos assuntos depois de chegar na escola, também tinha aulas à tarde de matemática para ajudar", disse Artur.

A participante Wiliane Maria, que sonha em cursar Psicologia, afirmou que apesar do nervosismo neste segundo dia, também conta com o apoio da família e não pretende desistir de ingressar no ensino superior. "Nesta semana, me dediquei muito em tentar estudar um pouco mais de matemática que é meu ponto fraco. Estou um pouco nervosa, mas tenho apoio dos meus pais para continuar tentando e é isso que vou fazer, tenho motivação em casa e se não conseguir esse ano, tento o próximo", declarou Wiliane.



Para evitar imprevistos nesta última etapa do Enem, o horário foi um dos pontos de atenção de um grupo de estudantes que moram na Bomba do Hemetério. "Nós criamos um grupo no Whatsapp, decidimos o horário que seria de 10h30 para todos se encontrarem e não correr o risco de alguém se atrasar", explicou Marina Beatriz, 18 anos, que quer cursar Direito.



"Acredito que esse ano eu consiga passar. Acho que na primeira etapa eu me sai bem e achei interessante o tema da redação, que foi falando sobre as mulheres. Então estou me sentindo preparada para essa segunda etapa", afirmou Marina em entrevista à TV Jornal.

REFORÇO NA SEGURANÇA

O Ministério da Educação (MEC) infirmou que a operação de segurança para aplicação do Enem 2023 já identificou oito pessoas que divulgaram imagens dos Cadernos de Questões durante as provas realizadas no último domingo (5).

As imagens que circularam nas redes sociais mostravam o tema da redação 'Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil' e os textos de apoio. O MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do Enem, acionaram a Polícia Federal para investigar as irregularidades.

Após apurações, não há nenhuma informação de postagem de conteúdo da prova antes do horário estipulado para início da aplicação. A PF identificou e já realizou oitiva com as pessoas que cometeram as irregularidades nas cidades de Caruaru (PE), Natal (RN), Cornélio Procópio (PR) e Brasília (DF).

Além disso, ainda estão sendo realizadas diligências no Rio Grande do Sul e no Ceará. A operação também apreendeu materiais com suspeita de uso para aplicação de fraude ao exame em Maceió (AL) e Vitória da Conquista (BA).

As empresas responsáveis pelo gerenciamento das mídias sociais foram oficializadas para preservar as imagens das provas e auxiliar com o rastreamento das postagens.

ATUAÇÃO INTEGRADA

Para a aplicação do Enem, profissionais de diversas áreas atuam, de forma integrada, para monitorar possíveis ocorrências no armazenamento e na distribuição dos malotes de provas.

Vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) tem a atribuição de promover a integração das instituições participantes de operações nacionais ou regionais.

Nos estados, o monitoramento da Operação Enem 2023 é feito pelas forças de segurança, por suas respectivas secretarias de segurança pública ou estruturas similares. Cada órgão atua dentro da sua atribuição legal.

A atuação integrada envolve MEC; Inep; MJSP, PF; Polícia Rodoviária Federal (PRF); Ministério da Defesa (MD); Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); Secretarias de Segurança Pública – polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); guardas municipais; concessionárias de energia, água e telefonia, além da empresa aplicadora do exame.

