Professores e estudantes consideram complexidade das questões do segundo dia do Enem como "equilibradas"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em Pernambuco, a abstenção no segundo dia do Enem 2023 foi de 30,2%

Em Pernambuco, a abstenção no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aplicado nesse domingo (12), foi de 30,2% dos candidatos. No primeiro dia de prova, esse percentual foi de 26,9%. Em uma avaliação geral, estudantes e professores consideraram o nível de complexidade das questões um pouco mais fácil do que as edições anteriores.



No segundo dia do Enem, os estudantes responderam 45 questões de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências na Natureza (química, física e biologia). Para o professor de física Rodrigo Cunha, do Colégio Saber Viver, houve uma predominância de questões mais teóricas.



“Apenas uma questão envolvendo força de atrito foi mais trabalhosa tanto em relação aos conceitos teóricos bem como aos cálculos. Houve contextualizações em todas as questões contendo, de maneira geral, com um nível de complexidade um pouco menor em relação ao ano passado”, explicou o professor, sobre o que chamou mais sua atenção sobre os conteúdos relacionados à física.



O professor de matemática e coordenador do projeto digital EducaPE Prepara, Walter Pessoa, considerou a prova equilibrada e bem elaborada, o que significa que algumas questões foram pouco mais trabalhosas para os candidatos. "A prova desse ano foi muito bem distribuída, atendendo bem a todas as áreas do conhecimento, sendo bem planejada nas questões de linguagens escrita, representação gráfica, tabelas, todas as áreas da matemática foram bem atendidas por elas", comentou Pessoa.

ESTUDANTES COM BOAS EXPECTATIVAS

A estudante Maria Gabriella Medeiros, 17 anos, da Escola Técnica Estadual (ETE) Soares Dutra, o segundo dia do Enem foi bem menos cansativo e a afinidade com as disciplinas a ajudou a fazer uma boa prova.

"Gostei bastante do segundo dia porque são matérias que gosto. Tinha bastante imagem na prova de matemática, o que facilitou na interpretação do problema. Todas as questões estavam dentro do conteúdo e foram muito bem exploradas dentro dele", afirmou Maria, que pretende cursar Engenharia da Computação e está bastante confiante de que terá uma boa nota nessa segunda etapa.



Para a aluna Ana Ana Rita Pereira Bomfim, 17 anos, que quer fazer bacharelado em Ciências Biológicas, o nível das questões estava mais fácil do que dos anos anteriores.

"Tinham questões bem conceituais, que pra responder bastava saber o conceito de determinada assunto. Pelo que observei, as questões de química e biologia predominaram no bloco de natureza e isso me deixou um pouco surpresa e ao mesmo tempo mais aliviada, porque física é o que eu tenho mais dificuldade", relatou a jovem que também é aluna da ETE Soares Dutra.

TREINEIROS MAIS TRANQUILOS NO SEGUNDO DIA

A estudante Luana Luciana Cruz, 15 anos, do Colégio Saber Viver, quer cursar Medicina. Ela contou que neste segundo dia teve mais facilidade para responder às questões da prova de matemática e biologia, mas que no geral acredita ter se saído bem nos dois dias do exame.



“Em relação a física e química, eu achei um pouco mais difícil porque abordou assuntos dos outros anos do ensino médio como por exemplo ondas, som, química orgânica. Então o mais difícil foi a prova de ciências da natureza, mas acredito que no geral tive um bom desempenho já que fiz como treineira”, afirmou Luana.



Para Matheus Fraga, 15 anos, também aluno do Colégio Saber Viver, o primeiro dia do Enem foi bem mais cansativo por causa das questões de linguagens que eram mais trabalhosas. “Acho esse segundo dia um nível bom, a questão que para mim gerou surpresa foi a de logaritmo, mas achei mais fácil a prova de matemática e mais difícil a de natureza. Considerando que estou no primeiro ano do ensino médio, acho que consegui ter um bom desempenho nos dois dias”, disse Matheus.



Os candidatos do Enem terão 5 horas para responder as 90 perguntas sobre Ciências da Natureza e suas Tecnologias (química, física e biologia), e Matemática e suas Tecnologias - Renato Ramos / JC Imagem

DIVULGAÇÃO DO GABARITO SERÁ ANTECIPADA

O gabarito oficial e os Cadernos de Questões serão disponibilizados no portal do Inep às 19h (horário de Brasília) nesta terça-feira (14) – o edital previa a divulgação até 24 de novembro.

Para aqueles que foram prejudicados por problemas de logística ou de saúde (doenças infectocontagiosas previstas no edital), podem solicitar a reaplicação do Enem, por meio da Página do Participante, a partir dessa segunda-feira (13) até o dia 17 de novembro.

As provas serão aplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro. O mesmo vale para as pessoas que foram alocadas em locais de prova com distância superior a 30 km da residência informada na inscrição.