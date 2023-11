SISU 2024: Saiba quando abre o Sisu e quando sai o resultado do Enem 2023

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após a realização do Enem 2023, as atenções passam a ficar voltadas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024. O sistema eletrônico reúne as vagas ofertadas por universidades públicas de todo o Brasil.

Apesar da nota oficial do Enem estar prevista para ser publicada até o dia 16 de janeiro, o gabarito já poderá ser consultado a partir das 19h (de Brasília) desta terça-feira (14/11). As respostas do exame serão publicadas no site do Inep (clique no link e acesse).

Quando abre o Sisu 2024?

Ainda sem data exata definida, o Ministério da Educação anunciou a abertura do Sisu 2024 para o mês de janeiro, após sair os resultados do Enem.

Sisu 2024 terá Lei de Cotas atualizada

O Sisu de 2024 já terá a nova Lei de Cotas em vigor. Antes, o cotista concorria apenas às vagas destinadas às cotas, mesmo que ele tivesse pontuação suficiente na ampla concorrência. Agora, o cotista também estará participando da ampla concorrência.

"Dessa forma, os esforços de todos aqueles que alcançam notas altas são valorizados, sem distinção”, diz o MEC, em nota. Vale ressaltar que as vagas destinadas aos cotistas permanecem.

Também foi reduzido o valor definido para o teto da renda familiar dos estudantes que buscam cota para ingresso no ensino superior por meio do perfil socioeconômico.

Antes, o valor exigido era de um salário mínimo e meio, em média, por pessoa da família. Com a nova legislação, esse valor passa a ser de um salário mínimo, atualmente em R$ 1.320.

Confira outras mudanças na nova Lei de Cotas:

inclusão dos estudantes quilombolas como beneficiários das cotas, nos moldes do que atualmente já ocorre para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcDs);

das cotas, nos moldes do que atualmente já ocorre para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcDs); estabelecimento de prioridade para os cotistas no recebimento do auxílio estudantil ; e

; e extensão das políticas afirmativas para a pós-graduação.

Fonte: Agência Brasil.