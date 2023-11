Gabarito Enem 2023: Saiba como acessar o gabarito oficial nesta terça-feira (14)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Publicação do gabarito oficial do Enem teve data antecipada para esta terça-feira (14)

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será publicado nesta terça-feira (14). Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), a divulgação estava prevista para o dia 24, mas pôde ser antecipado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

"Terça-feira (14) o Inep vai antecipar, por volta das 19h, a divulgação do gabarito oficial das provas do Enem" disse Camilo, em entrevista coletiva após o segundo dia do Enem.



As provas deste ano aconteceram nos últimos dois domingos, 5 e 12 de novembro.

Como acessar o gabarito oficial do Enem?

O gabarito oficial do exame será disponibilizado no site do Inep a partir das 19h (horário de Brasília). Para acessar, basta entrar no site e ir na página "Provas e Gabaritos" do Enem.

Cálculo da nota do Enem: Quanto vale cada questão?

A nota do Enem será calculada pela soma das notas das quatro áreas do conhecimento, além da Redação. São elas:

Linguagens e Códigos (45 questões)

Matemática e suas Tecnologias (45 questões)

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (45 questões)

Ciências Humanas e suas Tecnologias (45 questões)



Cada uma das provas vale 100 pontos, com a nota máxima do Enem chegando a 1000.

No entanto, o valor de cada questão do Enem não é igual para todas as questões. Isso porque o Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), que leva em consideração o nível de dificuldade da questão e a consistência dos acertos do candidato. Clique no link e entenda o cálculo do TRI.

Quando sai o resultado do Enem 2023?



Segundo o cronograma do Governo Federal, a previsão é que o resultado oficial do Enem 2023 seja publicado até o dia 16 de janeiro de 2024.

Também em janeiro, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024 será aberto para o ingresso nas universidades públicas do Brasil.