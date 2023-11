Inep divulga gabarito oficial do Enem 2023; veja quais foram as respostas de cada caderno

O resultado final do Enem, com as notas de cada candidato, será divulgado no dia 16 de janeiro de 2024

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta terça-feira (14), a liberação da consulta do gabarito oficial e os cadernos de questões para os candidatos que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023.

No edital do exame, a previsão era de que as respostas fossem oficialmente divulgadas no dia 24 de novembro, mas no último domingo (12), após aplicação do segundo dia de prova, o Inep e o Ministério da Educação anunciaram a antecipação da consulta. Sobre o resultado final do Enem, com as notas de cada candidato, a data foi mantida para o dia 16 de janeiro de 2024.

REAPLICAÇÃO DA PROVA TAMBÉM JÁ PODE SER SOLICITADA

As pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, como prevê o edital, podem pedir a reaplicação do Enem até o dia 17 de novembro,na Página do Participante. De acordo com o MEC, O mesmo vale para quem foi alocado em locais de prova com distância superior a 30 quilômetros da residência informada na inscrição. As provas do Enem vão ser reaplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro.

CONFIRA O GABARITO OFICIAL DO ENEM 2023:

1º Dia - Gabarito de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, e de Ciências Humanas e Suas Tecnologias

2º Dia - Gabarito de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, e Matemática e Suas Tecnologias