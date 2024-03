Sisu 2024: Após 2ª retificação, UFPE deverá publicar relação dos candidatos convocados da Lista de Espera até a próxima semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) publicou uma 2ª Retificação do Edital nº 04/2024, referente a 1ª Convocação da Lista de Espera para o preenchimentos das vagas remanescentes da 2ª Chamada Sisu 2024. A divulgação que ocorreria até esta segunda-feira (18), agora tem como novo prazo até o dia 25 de março.

Conforme o edital, serão chamados apenas os candidatos a ocuparem as vagas remanescentes nos cursos de graduação da UFPE. Importante destacar, que a Lista de Espera disponibilizada no site do Sisu UFPE 2024 , neste último sábado (16), é a relação total com o nome de todos os candidatos que indicaram a instituição para entrar na espera pelas vagas não ocupadas na chamada regular. Ou seja, estar com o nome da lista não significa necessariamente que o candidato será convocado para ocupar uma vaga no curso pretendido.



"O candidato concorrendo a vagas relativas à Lei de Cotas poderá ser convocado para ocupar vaga em modalidade de concorrência diversa do seu grupo de inscrição, sendo considerado o perfil socioeconômico informado no momento da inscrição no site do Inep/MEC", informou a UFPE.

Após a publicação nominal e oficial, os candidatos convocados da Lista de Espera terão até às 23h59 do dia 27 de março para enviar a documentação, que será analisada pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e Comissões. Esse envio deverá ser feito exclusivamente através do sistema https://sigps.ufpe.br.



RESULTADOS

Até às 23h59 do 28 de março, a UFPE vai divulgar o resultado das comissões de heteroidentificação e de PCD. A lista também estará disponível Sigsp da UFPE, tão logo a avaliação tenha sido concluída.



Atenção também para o o envio dos documentos pelos candidatos retardatários (os que enviam pela primeira vez os documentos). A submissão terá que ser feita através do sistema eletrônico da UFPE até o dia 1º de abril - quem enviar os documentas pela primeira vez, nesta data, só terá este dia para entrar com a retificação.

Também nesta data, os candidatos que tiverem a documentação com parecer negado poderão efetuar o reenvio. Os candidatos cotistas que também tiverem o parecer inclusivo para documentos (laudos, exames) ou vídeo (heteroidentificação) poderão reenviar estes documentos exclusivamente através do sistema https://sigps.ufpe.br.



RECURSOS

Já no dia 3 de abril será realizada a submissão de recursos pelos candidatos às contas que tiveram parecer desfavorável das comissões de heteroidentificação e de PCD. Neste caso, o recurso deverá ser submetido, exclusivamente, pelo e-mail [email protected].

Por fim, ainda segundo o edital retificado, a análise dos recursos pelas comissões de heteroidentificação e de PCD será feita até o dia 8 de março.



As bancas de heteroidentificação e de PCD serão realizadas de forma presencial para quem encaminhar recursos. A Prograd irá comunicar aos candidatos a data e local da realização da banca da Comissão de heteroidentificação e de PCD. Os resultados estarão disponível aos candidatos no sistema https://sigps.ufpe.br.