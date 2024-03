IBGE: Taxa de analfabetismo cai em Pernambuco, mas ainda atinge 10% das pessoas com 15 anos ou mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Já os pernambucanos de 60 anos ou mais, a taxa de analfabetismo registrada no ano passado foi de 27,9%

Em Pernambuco, 779 mil pessoas (10,1%) com 15 anos ou mais eram analfabetas em 2023, o que representa uma queda de 1,9% em relação a 2016, quando o índice foi de 12%. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) Educação, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (22/3).



Já os pernambucanos de 60 anos ou mais, a taxa de analfabetismo registrada no ano passado foi de 27,9%. Segundo o IBGE, esses resultados indicam que as gerações mais novas estão tendo maior acesso à educação e sendo alfabetizadas ainda enquanto crianças.



O número de pessoas sem instrução vem caindo em Pernambuco, de 12,3% em 2016 para 9,5% em 2023. O nível de instrução é o indicador que capta o nível educacional alcançado por cada pessoa, independentemente da duração dos cursos por ela frequentados.

Como as trajetórias educacionais das pessoas variam ao longo da vida, esse indicador é mais bem avaliado entre aquelas pessoas que já poderiam ter concluído o seu processo regular de escolarização, em geral, em torno dos 25 anos.

ENSINO MÉDIO

Ainda segundo os dados da PNAD Contínua Educação 2023, a maior parcela da população pernambucana tem ensino médio completo ou equivalente (31,3%), seguido de perto por aqueles com o ensino fundamental incompleto ou equivalente (30,9%). O ensino superior completo é o terceiro grupo com maior parcela da população (14,4%).

O ensino fundamental completo ou equivalente 6,7%, ensino médio incompleto ou equivalente (4,2%) e ensino superior incompleto ou equivalente, (2,9%) representam parcelas menos expressivas da população pernambucana.

A análise dos indicadores ao longo do tempo mostra uma clara tendência de queda entre a população sem instrução ou ensino fundamental incompleto, enquanto cresce a parcela dos que completaram o ensino médio e superior.

REDE PÚBLICA É O PRINCIPAL ACESSO

O número médio de anos de estudos das pessoas de 25 anos ou mais de idade no Estado de Pernambuco é de 9 anos, segundo o levantamento . Um aumento de 0,9 em relação a 2016. E superior à média nacional de 8,7 anos.



A rede pública de ensino é a principal meio de acesso à educação no Estado. Com relação a frequência de acordo com cada etapa de ensino, 63,6% frequentavam a creche e pré-escola; 78,1% o ensino fundamental; 87,7% o ensino médio.

No recorte abordando o ensino superior, os dados mostram que 27,4% é referente aos que frequentavam a graduação e, 33,4% estão entre os que fazem especialização, mestrado e doutorado.