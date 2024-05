Em meio à greve na UFRPE, sindicato pede manutenção do funcionamento do Restaurante Universitário (RU) e demais programas de assistência estudantil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os professores e as professoras da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) iniciaram a paralisação das aulas nessa segunda-feira (29). Os docentes, junto aos técnicos administrativos, reivindicam a recomposição do orçamento das Instituições Federais de Ensino, reajuste salarial, estruturação da carreira e melhoria nas condições de trabalho.



Representantes do Comando Local de Greve (CLG) da Aduferpe se reuniram com o reitor da UFRPE, Marcelo Carneiro Leão, e com as pró-reitorias PREG e PROGEPE. Entre os itens apresentados na pauta, está a manutenção do funcionamento do Restaurante Universitário (RU) e demais programas de assistência estudantil.

"O RU está garantido pela reitoria. O seu funcionamento está garantido até o dia 10 de maio, quando haverá a mudança da reitoria da UFRPE, mas a gente vai continuar tendo almoço e jantar para todos os estudantes garantindo assim a manutenção das nossas atividades de greve", explicou a presidenta da Aduferpe, Nicole Pontes.

"Lembrando mais uma vez que greve não é férias. Nós queremos estudantes, técnicos e docentes presentes na Aduferpe, presentes na UFRPE em todos os seus campi, construindo com força a nossa luta pelo reajuste salarial, pelo orçamento das universidades e pelo direito de melhores condições de trabalho para todos nós", concluiu a dirigente.

ENCAMINHAMENTOS

Após a reunião, a Aduferpe pontuou outros dois encaminhamentos. O primeiro trata da reunião do Conselho Universitário (Consu), que será realizada na próxima quinta-feira (2), às 15h, no formato online, onde o Comando Local de Greve defenderá a suspensão dos calendários da graduação e da pós-graduação.

"A Reitoria e a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG) emitirão um comunicado à comunidade acadêmica sobre a proibição de aulas ou atividades pedagógicas e avaliativas remotas, em substituição ao ensino presencial", afirmou a associação.

NOTA DA REITORIA DA UFRPE



Por nota, a administração da Universidade Federal Rural de Pernambuco, declarou que "expressa reconhecimento e apoio às discussões do movimento grevista, tanto de técnico(a)s-administrativo(a)s quanto de docentes, e lembra que a orientação institucional, neste momento inicial de discussão das ações, é de que se evite o registro de frequência e a aplicação de avaliações".

"Por fim, para garantir principalmente ao(a)s estudantes uma condição de permanência, os benefícios da assistência estudantil continuarão a ser pagos e o Restaurante Universitário funcionará normalmente", destacou o comunicado.