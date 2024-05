Teto de escola técnica desaba após fortes chuvas no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As aulas desta semana serão realizadas de forma remota para garantir a segurança dos alunos e servidores

Parte do teto da Escola Técnica Estadual (ETE) Governador Eduardo Campos, localizada no município de São Lourenço da Mata, desabou devido às fortes chuvas que caíram no Grande Recife, na madrugada dessa segunda-feira (29). Segundo a Secretaria de Educação e Esportes (SEE-PE), não houve vítimas.

A ETE Eduardo Campos possui atualmente 763 alunos matriculados e, ainda de acordo com a pasta, para garantir a segurança dos estudantes e servidores, as aulas desta segunda-feira serão realizadas de forma remota. " Uma equipe da engenharia irá, nesta manhã, à unidade de ensino, para avaliar o ocorrido e mensurar os reparos necessários", disse a SEE-PE por nota.

A Prefeitura de São Lourenço da Mata também informou que enviou as equipes da Defesa Civil do município para fazer o isolamento do local.

Nas redes sociais, após a repercussão do desabamento de parte do teto, ex-alunos da unidade relataram que os problemas estruturais, como infiltração e falta de manutenção, não são uma novidade para quem estuda no local.

Diante dos relatos, a coluna Enem e Educação também questionou se a unidade havia recebido investimentos do Programa Investe Escola Pernambuco (PIEPE), que funciona como uma política de descentralização de recursos financeiros voltado às escolas da rede pública estadual, mas a resposta sobre esse ponto ainda não foi enviada.



O aporte do Investe Escola é utilizado em serviços de pintura, dedetização, limpeza da caixa d’água, troca dos tampos de bacia sanitária, entre outros reparos necessários de acordo com as necessidades de cada escola.

Em janeiro deste ano, o Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Educação e Esportes, liberou R$ 101 milhões para serviços de infraestrutura das unidades para que elas pudessem iniciar o ano letivo. O cronograma é de que sejam liberados até o mês de junho, R$ 230 milhões, sendo 80% para custeio e 20% para despesas de capital.

Imagens do teto da Escola Técnica Estadual (ETE) Governador Eduardo Campos, que desabou - SIDNEY LUCENA/JC IMAGEM Imagens do teto da Escola Técnica Estadual (ETE) Governador Eduardo Campos, que desabou - SIDNEY LUCENA/JC IMAGEM Imagens do teto da Escola Técnica Estadual (ETE) Governador Eduardo Campos, que desabou - SIDNEY LUCENA/JC IMAGEM Imagens do teto da Escola Técnica Estadual (ETE) Governador Eduardo Campos, que desabou - SIDNEY LUCENA/JC IMAGEM

OPERAÇÃO INVERNO

Na tarde desta segunda-feira, por volta das 15h, a SEE enviou uma nova nota atualizada informando que as aulas desta semana permanecerão sendo realizadas de forma remota "com possibilidade de serem retomadas a partir de pareceres da Defesa Civil e da equipe de engenharia da pasta".

"O órgão comunica que, através do Programa Operação Inverno, um plano estratégico implementado para prevenir incidentes e garantir a segurança contínua no ambiente escolar, está direcionando seus esforços para enfrentar quatro principais problemas que afetam a infraestrutura das escolas durante o período chuvoso em Pernambuco: infiltrações nas coberturas, alagamentos e problemas de drenagem, barreiras com risco de deslizamento, e ambientes interditados devido a questões estruturais ou de segurança", finaliza a nota.