Advocacia-Geral da União está com inscrições abertas para processo seletivo de estágio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Advocacia-Geral da União está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio até as 12h do dia 10 de maio. As vagas são destinadas a estudantes de nível médio e superior devidamente matriculados em instituições de ensino público e privado.

Poderão se inscrever estudantes de nível superior nas áreas de Direito, Administração, Informática, Ciências Contábeis, Comunicação Social, entre outras. A lista de cursos e localidades está disponível no Anexo I do edital. O processo seletivo reservará cotas para candidatos com deficiência e autodeclarados negros (pretos ou pardos).

Em Pernambuco, há oportunidades para estudantes de nível médio e para estudantes de nível superior nos cursos de Administração, Recursos Humanos, Secretariado, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil e Informática.

Os estagiários de nível médio contam com auxílio de R$ 486,05 para jornada de trabalho de 20 horas semanais e R$ 694,36 para 30 horas semanais. Já os estagiários de nível superior irão receber R$ 787,98 para jornada de trabalho de 20 horas por semana e R$ 1.125,98 por 30 horas. Os estagiários também receberão auxílio-transporte no valor de R$ 10 por dia.

COMO PARTICIPAR

Para participar do processo seletivo, os estudantes de nível médio responderão à prova online com questões de língua portuguesa e matemática. Já os alunos de direito farão prova com as matérias de língua portuguesa, conhecimentos gerais e específicos em direito constitucional, administrativo e processual civil. Quanto aos demais cursos as questões serão de língua portuguesa, conhecimentos gerais e informática.

O gabarito e o caderno de prova serão disponibilizados dia 13 de maio de 2024 e a lista de classificação ficará disponível dia 12 de junho. Os classificados na prova online seguirão para a fase de entrevistas nas unidades da AGU. A convocação para entrevista será feita pelo CIEE mediante contato telefônico ou por e-mail.

Para mais informações ou dúvidas relacionadas ao processo seletivo, entre em contato com a Central de Atendimento do CIEE, através do número 0800-771-2433 ou pelo e-mail [email protected].