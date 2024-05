Greve: docentes e técnicos administrativos das instituições federais realizam mobilização no Marco Zero neste domingo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Representações sindicais, docentes, técnicos administrativos e estudantes, participam neste domingo (5), de um ato unificado em defesa da educação superior pública de qualidade. A categoria, que está na terceira semana de greve, irá realizar uma programação às 15h, no Marco Zero, localizado no bairro do Recife.

A ação faz parte da campanha de conscientização e mobilização da sociedade sobre as pautas que estão sendo reivindicadas, como o reajuste salarial. Diante das perdas inflacionárias acumuladas nos últimos anos, os docentes pedem uma correção de 22% com parcelas de 7,06% para 2024, 2025 e 2026. Os profissionais da Educação Superior também requerem reestruturação da carreira, condições de trabalho, recomposição orçamentária das Instituições Federais de Ensino e outros pontos específicos.



No entanto, o governo federal apresentou uma contraproposta que acabou sendo rejeitada pela categoria. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, para este ano o reajuste salarial não seria possível para este ano, mas os profissionais receberiam aumento nos benefícios, o que excluiria os aposentados. Já em 2025, o reajuste seria de 9% e 3,5 em 2026.

A presidenta da Adufepe, Teresa Lopes, afirmou à coluna Enem e Educação que uma nova proposta foi entregue ao governo federal. "Nossa categoria apresentou uma proposta com reajuste de 3,5% em 2024, 9% em 2025 e 3% em 2026. Estamos conversando com a nossa base e agora vamos aguardar o retorno do governo federal para sabermos o que será definido", disse a dirigente.

O Ato de Greve é assinado pelos representantes da Adufep, Aduferpe, Sindsifpe e Sintufepe/UFRPE. Os profissionais da educação vão realizar uma aula pública, em seguida será realizada uma apresentação com maracatu, dança e pernas de pau, além de um desfile de barcos.