No Recife, feira oferta mais de 1000 vagas de emprego e estágio

Com objetivo de gerar novas oportunidades no mercado de trabalho, o UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Recife, campus Graças, promove a Feira de Trabalhabilidade. Ela acontece no dia 07 de maio, das 08h às 21h, no Auditório Roque de Brito da Instituição. A ação oferta mais de 1000 vagas de emprego e estágio para a população da capital pernambucana.

O evento é gratuito, aberto ao público e sua programação conta com palestras, oficinas e capacitações com foco na geração de empregos e no perfil profissional demandado pelo mercado de trabalho. Além disso, também é uma oportunidade de networking.

A Feira tem parceria com várias empresas, como Heineken, Instituto do Autismo, Núcleo de Desenvolvimento Profissional Ltda (NUDEP), Ensino Social Profissionalizante (ESPRO), Dental Sorriso, Instituto Euvaldo Lodi de Pernambuco (IEP-PE), entre outras.

“Em nossa jornada, cultivamos colaborações valiosas com empresas locais e programas de estágio. Por meio disso, o público terá acesso a plataformas de vagas, recebendo orientações sobre cadastro, e pode explorar o Núcleo de Trabalhabilidade da Instituição, dedicado a auxiliar os participantes na elaboração de currículos e na preparação para entrevistas de emprego. Por meio do stand do Peixe 30, rede social lançada pelo grupo Ser Educacional, as pessoas serão orientadas sobre a criação de currículos no formato de vídeo", ressalta a gerente de Trabalhabilidade da UNINASSAU, Tainã Araújo.

Aos interessados, não é necessário realizar inscrição. O Auditório Roque de Brito fica localizado no bloco B da Instituição, na Rua Guilherme Pinto, 400 - Derby.