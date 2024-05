Segunda edição do "Toró de Ideias" busca soluções para a requalificação urbana da Rua Nova, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES) promove, nos dias 16, 17 e 18 de maio, a segunda edição do Toró de Ideias, com o objetivo de conceber colaborativamente soluções para estimular o uso do espaço público no Centro do Recife. A iniciativa tem apoio da Prefeitura da Cidade do Recife, através do RECENTRO e do FabLab REC e já está com as inscrições abertas através do Formulário Toró de Ideias.



O 2º Toró de Ideias pretende lançar luzes em uma das regiões mais tradicionais do comércio recifense, a Rua Nova, com um desafio norteador: como criar espaços de convívio no Centro do Recife de forma criativa, inovadora, viável e sustentável? Podem participar estudantes de graduação, preferencialmente, dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design e Turismo, que concorrerão a premiação de R$10 mil (distribuída entre os três primeiros colocados).

Alinhado às diretrizes do Recife 500 Anos (estratégia de longo prazo para a capital pernambucana), os estudantes inscritos irão discutir e prototipar soluções criativas, inovadoras e sustentáveis para a concepção de espaços de convívio mais acolhedores na região central da cidade.

“O Hackathon Toró de Ideias é essencial para inspirar o pensamento criativo e inovador na formulação de alternativas para desafios cotidianos da nossa cidade, o que é fundamental para impulsionar o crescimento e a vitalidade urbana no Recife. Nosso objetivo é que os participantes contribuam com ideias transformadoras para colaborar com a construção de uma cidade mais dinâmica e inclusiva”, pontua Mariana Pontes, diretora-presidente da ARIES.

Para participar é necessário ter 18 anos ou mais; estar matriculado em uma graduação a partir 3º período, preferencialmente dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design e Turismo; e possuir disponibilidade para participar de todo o evento.



Programação



16/5 (quinta-feira)



15h - Abertura do Toró de Ideias



17/5 (sexta-feira)



9h-12h - Fab Rolê



14h-17h - Visita Rua Nova e Ideação



18/5 (sábado)



9h-13h – Prototipação



14h-16h - Apresentação e resultados

Local: FabLab Recife - Rua da Moeda, 129



Inscrições gratuitas: Formulário Toró de Ideias.

Mais informações: perfil @ariesrecife