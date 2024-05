Escolas da rede estadual de Pernambuco fazem campanha para arrecadar donativos para o Rio Grande do Sul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelos temporais no Rio Grande do Sul

Diversas escolas da Rede Estadual de Pernambuco iniciaram uma campanha para arrecadar donativos para as vítimas da catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Durante toda a semana, as escolas vão receber alimentos não perecíveis, colchões, cobertores, materiais de higiene e roupas.

“Na segunda-feira (13), um carro passará para recolher esses materiais e levará para um ponto de coleta no aeroporto”, detalhou a gerente regional da GRE Recife Sul, Viviane Silva.

Uma das unidades envolvidas na ação é a Escola de Referência em Ensino Fundamental (EREF) Luís de Camões, localizada em Brasília Teimosa. A gestora, Andreia Magalhães, conta que tem sensibilizado a comunidade escolar, que está bastante empenhada. “Temos conversado com os pais dos alunos e com os professores para conscientizar sobre a importância da doação”, contou.

A campanha também está sendo realizada em escolas localizadas no interior do Estado. A Escola Técnica Estadual (ETE) José Nivaldo Pereira Ramos, localizada em Santa Cruz do Capibaribe, é um ponto de arrecadação de referência na região.

“A nossa campanha solidária envolve nossos estudantes e toda a comunidade. Os jovens se empenham em ajudar, pois entendem a tragédia pela qual nossos irmãos gaúchos estão vivendo. Estamos unidos pela solidariedade”, comenta a gestora da unidade, Maria Silvania Bezerra.